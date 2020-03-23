Школьное обучение и досуг по сети

Короновирусная инфекция вносит коррективы во все сферы. В связи с угрозой распространения уже с 17 марта в общеобразовательных учебных заведениях введено свободное посещение занятий. А с 23 марта указом Минпросвещения школьники отправятся на трехнедельные каникулы до 12 апреля.

Безусловно, на все это время будет организована поддержка дистанционного обучения. Однако львиная доля образовательного и досугового процесса ляжет на плечи родителей. Особенную тревогу вызывает тот факт, что до сдачи основных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ осталось чуть больше месяца. Благо многие образовательные платформы, в том числе и ведущие университеты мира, на период пандемии открыли бесплатные доступы к своим программам.

«КП» - Северный Кавказ» сделала подборку ресурсов, благодаря которым школьнику не выходя из дома можно подтянуть уровень подготовки к экзаменам, а также творчески и разносторонне провести время.

Подготовка к ГИА на удаленке

Родителям не стоит отчаиваться, ведь школьник может пройти как минимум 100 дистанционных уроков с преподавателем по индивидуальному графику на онлайн-платформах:

- Министерство образования РФ предоставляет бесплатный образовательный ресурс, рассчитанный на учащихся с 1 по 11 классы. Он собран на площадке - «Российская электронная школа».

- Во время продленных каникул и карантина бесплатно будет работать платформа интерактивного обучения «Учи.ру». Здесь можно посмотреть онлайн-уроки, сделать проверочные работы, а родители в режиме реального времени могут отслеживать результаты.

- 300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов мира, включая Гарвардский, Йельский и Пенсильванский и другие. Все они собраны на площадке Quartz.

- Современная обучающая платформа с большим количеством возможностей - Smart University. Сервис предлагает личных педагогов и индивидуальную программу обучения, которая разрабатывается персонально под каждого ученика с учетом его уровня знаний и целей. Например, прямо сейчас там можно начать экспресс-курс подготовки к экзаменам.

- На время карантина бесплатный доступ ко всем предметам по школьной программе дает «Фоксфорд».

В дополнение к школьной программе

С детьми помладше, которые обучаются в начальной и средней школе, дело обстоит чуть полегче. Родители могут посмотреть темы согласно электронному дневнику и организовать самостоятельный процесс обучения. А в дополнение могут пригодиться следующие ресурсы:

- платформа - Реши-Пиши. Здесь собраны не скучнейшие «3000 примеров на сложение», увлекательные квесты, проходя которые дети получают знания и навыки, актуальные для школьного обучения и реальной жизни. Ресурс будет интересен для детей до 9 лет.

- Помочь раскрыть творческий потенциал ребенка можно в федеральном проекте от МТС - «Поколение М». На сайте собраны мастер-классы от звезд и профессионалов. Школьник 6-18 лет может выбрать творческое направление, бесплатно обучиться у наставника и предоставить свои работы: фото или видеопроекты на конкурс. Участие ничего не стоит, при этом есть возможность улучшить свои навыки и выиграть отличные призы. Лучшие работы попадут в настоящую книгу, «Энциклопедию будущего», которая появится в книжных магазинах уже в конце этого года.

Время на хобби и качественный досуг

На время пандемии рекомендуется не посещать даже кружки и секции. Однако это не повод бросать любимое дело, а напротив, «прокачать» свои навыки в других форматах и в целом расширить кругозор.

- Интересный онлайн-курс по рисованию и подготовке иллюстраций собран на Enterclass.

- Детская комната «Арзамас» представляет подборку книжек, музыки, игр, видеоколлекций, а для подростков есть интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и Урубамба о разных странах.

- Отличное приобщение к искусству можно организовать благодаря театральным онлайн-трансляциям. Венская опера, Метрополитен-опера, Баварская опера

- Настоящая сокровищница историй на любой вкус представлена в МТС-Библиотеке. Здесь собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Новинки, бестселлеры, классика, журналы и учебные пособия. Малышам можно почитать на ночь, а детям постарше - предложить интересные истории. А еще здесь собран полный курс школьной программы по литературе.

Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования - первостепенная задача. Сегодня есть все возможности, чтобы ребята продолжали получать знания и разносторонне развиваться благодаря сети интернет.