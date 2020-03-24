2020-03-24T14:48:13+03:00
Общество

На Ставрополье ограничат работу банкоматов из-за угрозы коронавируса

Запрет не будет касаться устройств, которые только выдают деньги
Варвара АНТОНОВА
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ЦБ выпустило рекомендательное письмо для банковЦБ выпустило рекомендательное письмо для банковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Банк России рекомендовал кредитным организациям, действующим на Ставрополье и других регионах страны, ограничить выдачу наличных в банкоматах, в которых можно не только снимать деньги, но и вносить их. К такой мере прибегают, чтобы снизить риски распространения коронавируса через купюры, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на письмо ЦБ.

Инциативу объяснили тем, что бумага удерживает вирус в течение трех-четырех дней. Банк России выпускает банкноты через 14 дней и таким образом чистота денег может быть гарантирована.

В ЦБ предложили банкам три меры профилактики. Во-первых, организации должны выдерживать наличные не меньше трех-четырех дней. Во-вторых, сотрудники банков принимают купюры от клиентов только в масках и одноразовых перчатках. Кроме того, была предложена систематическая дезинфекция помещения, терминалов и банкоматов.

И наконец, банкам предложили на время отказаться от устройств, которые выдают и принимают деньги. В таких банкоматах наличные прошлого клиента могут попасть в руки следующего, что увеличит риск заражения коронавирусом. Отметим, что предложение не касается банкоматов, которые только выдают купюры.

- Мы рекомендуем гражданам больше использовать безналичные формы оплаты, в частности бесконтактные. Это позволит ограничить распространение коронавируса при использовании наличных денег, - цитирует "Комсомольская правда" заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко.

Отметим, что подобной мерой пользовались в Китае. Некоторые магазины ввели запрет на расчет бумажными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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