В Кабардино-Балкарии выросло число заболевших коронавирусом

В Кабардино-Балкарии 25 марта вдвое увеличилось число заболевших COVID-2019. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказала начальник оперативного штаба и помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова:

В КБР вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом 00:00 00:00

- По состоянию на утро 25 марта, мы имели 2 пациентов с подтвержденным коронавирусом, которых госпитализировали 19 марта. Кроме них в госпитале на базе республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями уже находились 25 «контактных». К этому часу, вирус нашли у двоих из них. Итого: 4 человека с подтвержденной коронавирусной инфекций. Остальные продолжают обследоваться. Накануне мы выписали двоих, у кого заболевание не подтвердилось, - поделилась собеседница.

Как уточнила пресс-служба оперативного штаба КБР, новые пациенты получают лечение. Болезнь они переносят в легкой форме.

Также Министерство здравоохранения республики сообщило, что состояние первых заразившихся тяжелое, стабильное, без ухудшения. Есть «тенденции для улучшения».