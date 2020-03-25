2020-03-25T13:26:39+03:00
Общество

На Ставрополье пять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

От сильного удара «ГАЗель» несколько раз перевернулась [фото]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
Изменить размер текста:

В Кировском районе Ставрополья из-за нарушения правил обгона произошло ДТП с пассажирской маршруткой. Как рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, инцидент случился 25 марта, около 07:30, на федеральной автодороге «Кавказ».

Там водитель автомобиля «ВАЗ-21115» во время обгона не убедился в его безопасности, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью».

Маршрутка ехала со стороны Пятигорска в сторону Нальчика. От удара «ГАЗель» несколько раз перевернулась.

В результате аварии 5 пассажиров маршрутки доставили в больницы Кабардино-Балкарской республики. Остальным участникам происшествия врачи оказали разовую медицинскую помощь.

Как выяснилось, маршрутка занималась частной перевозкой. Всего на момент аварии в салоне находились 12 пассажиров.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю уточнили, что большего числа пострадавших и фатальных последствий удалось избежать, благодаря использованию ремней безопасности пассажирами и водителями.

Что касается водителей легковушки и маршрутки, то они в аварии не пострадали. За рулем «пятнадцатой» находился 60-летний житель КБР.

Маршруткой управлял 38-летний житель КБР. Мужчина не имел видимых признаков опьянения. За последние два года он более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

Сейчас уточняются обстоятельства и степень ответственности участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В СКФО силовики задержали ещё пять участников террористической банды
Коронавирус в Чечне: Кадыров отчитался о ситуации на 25 марта 2020 года
На Ставрополье начальник отдела противопожарной службы украл 9 млн руб на госзакупке
В Пятигорске в отеле мужчина открыл стрельбу из пистолета
Школы Ставропольского края могут перейти на дистанционное обучение
В Ставрополе рассказали, как спасти бизнес в «эпоху» коронавируса
Житель Кабардино-Балкарии скрывал дома террориста с самодельной бомбой
Коронавирус в КБР, последние новости на 25 марта 2020 года: количество больных увеличилось вдвое
В Ставропольском крае парень изнасиловал пенсионерку
В Кабардино-Балкарии вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом
На Ставрополье из-за коронавируса до 1 мая отменены налоговые проверки
Глава Ставрополья рассказал о состоянии второго больного с коронавирусом
Шесть человек поместили в больницу из-за коронавируса в Дагестане
Опубликованы кадры с места ДТП с маршруткой и отечественной легковушкой на Ставрополье