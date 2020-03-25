На Ставрополье семьям с детьми выдадут дополнительные пособия в 5 тысяч

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил, что семьям с маленькими детьми в Ставропольском крае и других регионах России будут три месяца оказывать дополнительную материальную поддержку. Тем, кто в праве получать материнский капитал (то есть, семьи с детьми до трех лет), станут выдавать по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Это окажется надбавкой к той сумме, которую раньше получали семьи с двумя и более детьми, объясняет "Комсомольская правда".

Как уверяет известный экономист Игорь Николаев, такая мера президента - хорошее и своевременное решение. По его мнению, эти деньги россияне потратят на продукты и лекарства.

- Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики. Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера, - цитирует эксперта "Комсомольская правда".

Николаев уверяет, что в период экономической неопределенности лучше давать напрямую деньги нуждающимся людям. Главное - следить, чтобы средства шли тем, кому они действительно необходимы, уточняет экономист.

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