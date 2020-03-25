Губернатор Ставропольского края высказался о поручениях Владимира Путина

25 Март 2020 2020-03-25T19:32:13+03:00

Владимир Владимиров пообещал сделать все, что от него зависит

Изменить размер текста: A A

Владимир Владимиров прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам. Губернатор Ставропольского края считает, что президент "сформулировал национальный план действий по противостоянию коронавирусу". Такими мыслями глава региона поделился в своем Instagram-аккаунте.

Особый приоритет руководитель Ставрополья, как и просил Путин, отдает мерам по защите жизни и здоровья жителей и поддержке семей с детьми, пенсионеров и всех, кто оказался в трудной ситуации.

На Ставрополье подтвердился второй случай заражения коронавирусом: данные на 25 марта 00:00 00:00

- В нашем крае мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эту помощь оказать, - написал Владимиров. - На Ставрополье будут выполнены все поручения главы государства, касающиеся компетенции региональной власти и местного самоуправления

Уже сейчас краевой координационный совет готовит проект решений. Завтра его примут, обещает губернатор.

По словам Владимирова, в крае есть ресурсы для того, чтобы обеспечить устойчивое положение дел. Региональный резервный фонд увеличили, бюджет сбалансирован.

- Главная задача, как сказал Президент - работать профессионально, организованно и на опережение. Вот наше руководство готово к действию, - написал глава Ставропольского края.

Владимиров попросил жителей серьезно отнестись к вопросам профилактики инфекции и не полагаться на авось.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Коронавирус в Ставрополе, новости на 25 марта 2020 года: в крае выросло число заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 25 марта 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU