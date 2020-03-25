Губернатор Ставропольского края высказался о поручениях Владимира Путина
Владимир Владимиров прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам. Губернатор Ставропольского края считает, что президент "сформулировал национальный план действий по противостоянию коронавирусу". Такими мыслями глава региона поделился в своем Instagram-аккаунте.
Особый приоритет руководитель Ставрополья, как и просил Путин, отдает мерам по защите жизни и здоровья жителей и поддержке семей с детьми, пенсионеров и всех, кто оказался в трудной ситуации.
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- В нашем крае мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эту помощь оказать, - написал Владимиров. - На Ставрополье будут выполнены все поручения главы государства, касающиеся компетенции региональной власти и местного самоуправления
Уже сейчас краевой координационный совет готовит проект решений. Завтра его примут, обещает губернатор.
По словам Владимирова, в крае есть ресурсы для того, чтобы обеспечить устойчивое положение дел. Региональный резервный фонд увеличили, бюджет сбалансирован.
- Главная задача, как сказал Президент - работать профессионально, организованно и на опережение. Вот наше руководство готово к действию, - написал глава Ставропольского края.
Владимиров попросил жителей серьезно отнестись к вопросам профилактики инфекции и не полагаться на авось.
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