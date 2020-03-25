2020-03-25T19:32:13+03:00
Общество

Губернатор Ставропольского края высказался о поручениях Владимира Путина

Владимир Владимиров пообещал сделать все, что от него зависит
Антон ШАПОВАЛОВ
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Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владимир Владимиров прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам. Губернатор Ставропольского края считает, что президент "сформулировал национальный план действий по противостоянию коронавирусу". Такими мыслями глава региона поделился в своем Instagram-аккаунте.

Особый приоритет руководитель Ставрополья, как и просил Путин, отдает мерам по защите жизни и здоровья жителей и поддержке семей с детьми, пенсионеров и всех, кто оказался в трудной ситуации.

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- В нашем крае мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эту помощь оказать, - написал Владимиров. - На Ставрополье будут выполнены все поручения главы государства, касающиеся компетенции региональной власти и местного самоуправления

Уже сейчас краевой координационный совет готовит проект решений. Завтра его примут, обещает губернатор.

По словам Владимирова, в крае есть ресурсы для того, чтобы обеспечить устойчивое положение дел. Региональный резервный фонд увеличили, бюджет сбалансирован.

- Главная задача, как сказал Президент - работать профессионально, организованно и на опережение. Вот наше руководство готово к действию, - написал глава Ставропольского края.

Владимиров попросил жителей серьезно отнестись к вопросам профилактики инфекции и не полагаться на авось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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