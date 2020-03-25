Коронавирус в Ставрополе, новости на 25 марта 2020 года: в крае выросло число заболевших

Коронавирус в Ставрополе, новости на 25 марта 2020 года, в регионе подтвержден второй случай заболевания. Об этом сегодня на своей странице в соцсети Инстаграм сообщил губернатор Ставрополья:

По его словам, второй пациент - из окружения первой заболевшей, главной инфекционистки региона Ирины Санниковой. Под подозрением еще один человек, его тест все еще не прислали.

Он также был в прямом контакте с Санниковой. У девятерых, контактировавших с Санниковой, анализы отрицательные, хотя экспресс-тесты показывали наличие вируса. Однако эти люди все еще на изоляции.

Состояние второго пациента - удовлетворительное. Он находится в отдельном боксе в Краевой инфекционной больнице.

По словам Владимира Владимирова, всего на карантине 293 человека. В основном это пациенты Краевой инфекционной больницы, где зараженная Санникова работала. С момента обнаружения у нее вируса больницу закрыли на 14 дней.

- Мы берем на контроль каждого, кто возвращается из-за границы – они должны обязательно провести 14 дней в режиме самоизоляции. За нарушение – ответственность вплоть до уголовной, - пригрозил губернатор.

Тем временем, специалисты Службы крови призывают доноров, если они чувствуют себя здоровыми, не отказываться от запланированных донаций. При посещении учреждения Службы крови доноры в условиях сезона инфекционных заболеваний должны соблюдать обычные меры предосторожности.

Губернатор Ставрополья рассказал о втором заболевшем коронавирусом.

Что касается мер предосторожности, то кинотеатрам России с 23 марта рекомендуется временно прекратить свою деятельность для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Приказ Министерства культуры подписала глава ведомства Ольга Любимова.

В Ставрополе на сегодняшний день закрылся пока только один — «Синема Парк». Он находится в мегацентре «Космос». Остальные продолжают работать, но с учётом новых условий. Например, администраторы мы не допускают на сеанс более 50 зрителей к и наблюдают, чтобы в фойе не собиралось много людей.

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