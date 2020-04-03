Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе в период самоизоляции: как оформить заказ

Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе на время самоизоляции становится жизненно необходимой услугой для пожилых людей и маломобильного населения. Рассказываем, как получить необходимые медикаменты, не выходя из дома.

Самое простое - это обратиться к волонтерам или социальным работникам. В первом случае нужно лишь позвонить на горячую линию общественного движения ОНФ, которое на время карантина объединилось с "Волонтерами-медиками" и другими волонтерскими центрами. Так общественникам проще оказывать помощь жителям Ставрополья в непростых условиях.

Их колл-центр работает круглосуточно.Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Дозвонившись, следует сказать оператору, какая именно помощь требуется: название лекарства, дозировка. Предварительно подумав, а только ли лекарства нужны или еще что-то? Потому что волонтеры могут помочь и с покупкой продуктов, выносом мусора, даже оплатой платежей ЖКХ.

Механизм работы с общественниками прост. Заявку с горячей линии обрабатывает региональный исполком ОНФ. Далее ее получает волонтер вместе с деньгами со счета общественной организации. На них производится оплата ЖКХ или покупка продуктов/товаров/лекарств волонтером, который доставляет необходимое заказчику - тот в ответ возвращает потраченные деньги и забирает доставленное. Волонтер переводит эти средства общественной организации. Заявка закрывается.

Если же речь идет о льготниках, которым лекарственные препараты положены бесплатно, волонтерам здесь не помочь. Лучше обратиться в социальные службы или проследовать в аптеку самостоятельно с удостоверением.

Кроме того, можно обратиться в Центр помощи пожилым людям в Ставрополе, который работает с 08.00 до 22.00 часов ежедневно. Номер телефона Центра: 8 (8652) 56-08-52.