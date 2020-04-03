2020-04-03T22:20:10+03:00
Общество

Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе в период самоизоляции: как оформить заказ

Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе в период самоизоляции осуществляется несколькими способами
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
С этим помогут общественникиС этим помогут общественникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе на время самоизоляции становится жизненно необходимой услугой для пожилых людей и маломобильного населения. Рассказываем, как получить необходимые медикаменты, не выходя из дома.

Самое простое - это обратиться к волонтерам или социальным работникам. В первом случае нужно лишь позвонить на горячую линию общественного движения ОНФ, которое на время карантина объединилось с "Волонтерами-медиками" и другими волонтерскими центрами. Так общественникам проще оказывать помощь жителям Ставрополья в непростых условиях.

Их колл-центр работает круглосуточно.Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Дозвонившись, следует сказать оператору, какая именно помощь требуется: название лекарства, дозировка. Предварительно подумав, а только ли лекарства нужны или еще что-то? Потому что волонтеры могут помочь и с покупкой продуктов, выносом мусора, даже оплатой платежей ЖКХ.

Механизм работы с общественниками прост. Заявку с горячей линии обрабатывает региональный исполком ОНФ. Далее ее получает волонтер вместе с деньгами со счета общественной организации. На них производится оплата ЖКХ или покупка продуктов/товаров/лекарств волонтером, который доставляет необходимое заказчику - тот в ответ возвращает потраченные деньги и забирает доставленное. Волонтер переводит эти средства общественной организации. Заявка закрывается.

Если же речь идет о льготниках, которым лекарственные препараты положены бесплатно, волонтерам здесь не помочь. Лучше обратиться в социальные службы или проследовать в аптеку самостоятельно с удостоверением.

Кроме того, можно обратиться в Центр помощи пожилым людям в Ставрополе, который работает с 08.00 до 22.00 часов ежедневно. Номер телефона Центра: 8 (8652) 56-08-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае
На Ставрополье в ДТП скончались два водителя
На Ставрополье работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ессентуках одиноким пожилым людям помогают волонтеры-медики
На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса
На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц
В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы
В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков
Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю
На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции
ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции