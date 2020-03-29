2020-03-29T23:31:48+03:00
Общество

«Штрафы, трубы, патруль»: как в Грозном наказывают тех, кто не соблюдает карантин

У таксистов без медмасок, перчаток и антисептиков будут изымать машины [видео]
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: стоп - кадр видео, как полиция Грозного разгоняет по домам людейФото: стоп - кадр видео, как полиция Грозного разгоняет по домам людей
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В Чечне объявили жесткий карантин из-за коронавируса. Так, жителям региона разрешают выходить из дома только за продуктами и лекарствами.

- До сих пор патрульные машины ездили по улицам, призывая к самоизоляции. А с завтрашнего дня будут отводить домой и штрафовать по закону, - рассказал председатель парламента региона, руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

По словам политика, общественный транспорт республики и лицензированные такси не будут работать, если водитель сядет за руль без масок и медицинских перчаток. В противном случае таксистам – частникам запретят работать. А их машины будут изыматься и отгоняться на штрафстоянку.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, в Чечню вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей.

- Практика показала, что остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности, - написал он на своей странице в соцсети.

Поэтому в республике для соблюдения ограничительных мер, введённых из-за распространяющейся коронавируса, правоохранители проводят рейды, патрулируют районы городов.

28 марта власти региона приняли решение закрыть въезд в Грозный. Теперь в столицу республики смогут попасть только ее жители, сотрудники экстренных служб, органов власти и СМИ. Также вход разрешён поставщикам продуктов и медикаментов.

Позже, 29 марта в сети появилось видео, снятое, по словам автора, предположительно на территории Чечни. По словам очевидцев, наряды полиции с полипропиленовыми трубами останавливают на дороге автомобили. Стражи порядка проверяют, носят ли водители и их пассажиры медицинские маски.

В Чечне полицейские с трубами останавливают машины во время карантина.

Напомним, на сегодня, 29 марта, в Чечне всего 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На контроле республиканских врачей находятся 820 местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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