2020-03-28T00:19:02+03:00
Общество

"Хороводы мигалок": в Чечне людей по домам разгоняли на машинах полиции

Появилось видео сопровождения жителей Грозного до жилья
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
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- Ещё раз призываю всех жителей Чеченской Республики оставаться в своих домах, - написал Кадыров во Вконтакте. И пользователи сети из Грозного показали, как полиция сопровождает местных жителей до их домов. Колона автомобилей с красно-синими мигалками проехала по проспекту имени Владимира Путина, прочесывая город.

Колона полицейских разгоняет жителей Грозного по домам.Видео: соцсети

По состоянию на 27 марта в Чечне зарегистрировали три случая заражения коронавирусом, передает оперативный штаб. Днем ранее министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов заявил, что больных - десять. Среди них - пятилетний ребенок. Под наблюдением врачей в больнице лежит 16 человек, на карантине и самоизоляции - 815.

- Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит, так как сейчас практически все места будут закрываться, в том числе курорты Ведучи и Кезеной-Ам, - написал Кадыров.

Одними из первых 24 марта власти Чечни закрыли все кафе, рестораны и другие места скопления людей. Но магазины продолжат работу.

На границе республике действует контрольные пункты, которые проверяют людей и грузы. Аэропорт Грозного сообщил, что отменяет все рейсы (кроме "Грозный - Москва - Грозный") и не примет ни одного туриста. Чтобы попасть в Чечню, нужно быть там официально прописанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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