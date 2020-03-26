В Чечне зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T20:16:59+03:00

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В Чеченской Республике выявили девять новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных увеличилось до десяти, передает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

- Что касается заболевших, их сегодня десять человек. Среди них один ребенок пяти лет. Трое болеют [...]. Остальные симптомов не имеют, - сказал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

По словам чиновника, на самоизоляции находится 597 человек. В госпиталь изолировали 16 человек, их обследуют врачи. Все они прибыли из Саудовской Аравии.

Ранее, во вторник, стало известно о первом заболевшем. За день до этого глава Чечни Рамзан Кадыров на время запретил жителям республики проводить банкеты и жениться.

- В понедельник я поручил ограничить работу ресторанов и кафе — свадьбы и банкеты временно запрещены. Ограничение не касается только крупнейших заведений, обеспечивающих нужды наших гостей, - написал руководитель региона. Запрет не коснется доставки еды.

ИСТОЧНИК KP.RU