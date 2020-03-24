Коронавирус в Чечне: подтверждён первый случай заражения

Коронавирус в Чечне: у первого пациента подтверждён диагноз. Об этом сообщает официальный портал статистике по COVID-19 в России сторкоронавирус.рф. Кроме того, по данным на утро 24 марта 2020 года, ещё два человека находятся под подозрением — у них экспресс-тесты дали положительный, но не окончательный результат, и ещё более 360 пациентов находятся на самоизоляции. Подробности утром сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Рамзан Кадыров.

Ситуация в республике далека от критической, однако чеченский лидер ведёт достаточно жёсткую политику борьбы с распространением вирусной инфекции. Чтобы остановить эпидемию, Кадыров распорядился закрыть все кафе и рестораны, запретил проводить в них свадьбы и другие массовые мероприятия. Более того, в Чечне принято решение ограничить работу части магазинов, исключая продуктовые.

Кроме того, Кадыров обратился к жителям Чечни. Он попросил исключить прогулки с детьми и постараться оставлять их дома, равно как и стариков. Для заботы о старшем поколении в республике работают волонтёры, которые ежедневно развозят нуждающимся продуктовые наборы. По его словам, на данный момент главная цель — не допустить распространение коронавируса в Чечне.

По последним данным, за сутки в России зарегистрировано 57 новых случаев заражения COVID-19. Это 28 жителей столицы, пять человек из Санкт-Петербурга, по четыре в Воронежской и Свердловской областях, трое в Башкирии, по двое в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае. И по одному новому коронавирусному больному появилось в Самарской, Волгоградской и Калужской областях, равно как в республиках Чечня и Татарстан.

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