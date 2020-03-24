Рамзан Кадыров: «В Чечне выявлены три первых подозрения на коронавирус»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о появлении первых трёх пациентов, у которых зафиксировано подозрение на коронавирусную инфекцию. У них уже есть один положительный анализ экспресс-теста. Теперь результат должен быть подтверждён в новосибирской лаборатории. Подробности чеченский лидер сообщил в социальных сетях.

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— На данный момент в Чеченской Республике выявлено три случая с подозрением на коронавирус, — пишет Кадыров в «ВКонтакте». — По словам руководителя управления Роспотребнадзора по ЧР Риты Термулаевой, их анализы направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза. Более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине.

Особенно беспокоит политика тот факт, что в некоторых случаях болезнь может протекать бессимптомно, но человек уже будет переносчиком инфекции. Поэтому Кадыров просит чеченцев очень серьёзно отнестись к соблюдению карантина.

— Мы призываем всех и каждого быть предельно бдительными и проявлять гражданскую сознательность. Я обращаюсь к жителям республики по возможности не выезжать за пределы региона и не выходить из дома. В случае недомогания и высокой температуры следует немедленно позвонить врачам, — заявил политик.

Кроме того, в регионы закрыты все рестораны, кафе и другие места массового скопления людей. Работать будут преимущественно продуктовые магазины. Министерства работают над обеспечением стариков и нуждающихся в продуктах питания, при чём доставляют их на дом.

— Для нас важно сохранить жизнь и здоровье каждого человека, — заявляет политик. — Поэтому всем необходимо быть предельно осторожными, соблюдать правила гигиены, ограничить контакты с окружающими. Да хранит нас Всевышний!

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