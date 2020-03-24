В Чечне зафиксировано три случая предположительного заражения коронавирусом
В Чечне зафиксировано три случая предположительного заражения коронавирусом. Власти республики намерены закрыть все заведения общественного питания в регионе и отменить публичные мероприятия, включая свадьбы, для профилактики.
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Об этом сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в республике и вице-премьер правительства Шахид Ахмадов.
По его словам, в Чечне сейчас под карантином находятся 364 человека.
- Есть трое положительных на тест-системе, экспресс-диагностика, но он [результат] сомнительный, поэтому ждем подтверждения. Это прибывшие из неблагополучных стран, - рассказала он ТАСС.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Рамзан Кадыров рассказал о главных целях — своих и власти в общем. По словам политика, в это непростое время важнее всего не позволить эпидемии коронавируса распространиться по республике и стране.
ИСТОЧНИК KP.RU