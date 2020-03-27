Коронавирус в Чечне: врачи подтвердили два новых случая заражения
Коронавирус в Чечне: пришли результаты анализов двух пациентов с подозрением на болезнь. Их тесты оказались положительными, передает оперативный штаб на своем официальном сайте.
Ранее, 26 марта, министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов сообщил, что в республике зафиксировали девять новых случаев заболевания. Теперь их десять. Среди пациентов - пятилетний ребенок.
— Что касается заболевших, их сегодня десять человек. Среди них один ребенок пяти лет. Трое болеют [...]. Остальные симптомов не имеют, — заявил тогда Сулейманов.
На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса
Согласно данным Министерства здравоохранения Чечни, в республике самоизолированы 597 человек. В госпитале пребывают еще 16, медики обследуют их. Эти люди приехали из Саудовской Аравии.
Во вторник в регионе появился первый пациент с COVID-2019.
Рамзаном Кадыровым принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса в Чечне. Так, на время он запретил праздновать свадьбы и устраивать большие банкеты в ресторанах.
— В понедельник я поручил ограничить работу ресторанов и кафе — свадьбы и банкеты временно запрещены. Ограничение не касается только крупнейших заведений, обеспечивающих нужды наших гостей, — написал Кадыров во ВКонтакте. Ограничивать работу доставки еды не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU