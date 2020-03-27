Коронавирус в Чечне: врачи подтвердили два новых случая заражения

27 Март 2020 2020-03-27T12:03:59+03:00

Коронавирус в Чечне: ранее Минздрав региона говорил о десяти больных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Чечне на 27 марта 2020 года [информация обновляется]

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Коронавирус в Чечне: пришли результаты анализов двух пациентов с подозрением на болезнь. Их тесты оказались положительными, передает оперативный штаб на своем официальном сайте.

Ранее, 26 марта, министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов сообщил, что в республике зафиксировали девять новых случаев заболевания. Теперь их десять. Среди пациентов - пятилетний ребенок.

— Что касается заболевших, их сегодня десять человек. Среди них один ребенок пяти лет. Трое болеют [...]. Остальные симптомов не имеют, — заявил тогда Сулейманов.

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса 00:00 00:00

Согласно данным Министерства здравоохранения Чечни, в республике самоизолированы 597 человек. В госпитале пребывают еще 16, медики обследуют их. Эти люди приехали из Саудовской Аравии.

Во вторник в регионе появился первый пациент с COVID-2019.

Рамзаном Кадыровым принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса в Чечне. Так, на время он запретил праздновать свадьбы и устраивать большие банкеты в ресторанах.

— В понедельник я поручил ограничить работу ресторанов и кафе — свадьбы и банкеты временно запрещены. Ограничение не касается только крупнейших заведений, обеспечивающих нужды наших гостей, — написал Кадыров во ВКонтакте. Ограничивать работу доставки еды не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU