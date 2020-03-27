Аэропорт Грозного прекратил принимать туристов из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T14:11:14+03:00

В Чечню смогут прилететь только граждане с местной пропиской

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Аэропорт Грозного временно перестанет принимать туристов и сократит количество рейсов до одного - "Грозный-Москва-Грозный". Такое решение принято в связи с распространением коронавируса. Об этом администрация аэропорта сообщила в своем Instagram-аккаунте.

- С 27 марта 2020 года, аэропорт Грозный (Северный) будет принимать только граждан Российской Федерации, имеющих прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики, - сказано в сообщении.

По словам представителей аэропорта, уже приобретенные билеты на рейс можно сдать. Ограничение будет действовать, пока угроза распространения не спадет.

Ранее, 26 марта, в Чеченской Республике появились девять новых случаев заражения коронавирусом. Среди больных - пятилетний ребенок. По состоянию на 27 марта в республике находится десять человек с коронавирусом, трое из которых принимают лечение, а остальные переживают COVID-2019 без симптомов. Анализы трех человек, проверенных в Новосибирске, показали наличие болезни.

Рамзан Кадыров попросил всех людей, которые хотят посетить регион, отложить поездку:

- Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит, так как сейчас практически все места будут закрываться, в том числе курорты Ведучи и Кезеной-Ам.

Кроме этого, глава республики запретил местным жителям праздновать свадьбы и устраивать большие банкеты в ресторанах.

ИСТОЧНИК KP.RU