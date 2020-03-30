В Ставрополе подтвердили еще один случай заражения от «доктора-зло»

В Ставрополе подтвердился еще один случай заболевания COVID-19. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в Минздраве края, больной заразился от «нулевого пациента». То есть от врача Ирины Санниковой, которая привезла вирус с отдыха в Испании. Поэтому на 30 марта в госпитале Краевой клинической инфекционной больницы изолированы уже 6 человек с подтвержденным диагнозом. Четверо заразились от «доктора-зло» Санниковой, один пациент – она сама и еще один – подхватил COVID-19 во Франции.

- У пятерых болезнь протекает практически бессимптомно, им не требуется специфическое лечение, - комментируют в министерстве здравоохранения Ставропольского края. - Под медицинским наблюдением находятся 1855 человек, из них 1777 самоизолированы на дому.

Как добавляет губернатор Владимир Владимиров, кроме того, за сутки на Ставрополье прибавилось еще 6 подозреваемых на COVID-19. Один положительный экспресс-тест выявили в Ставрополе, один – в Пятигорске, еще четыре – в Невинномысске. Все анализы отослали на подтверждение.

Коронавирус на Ставрополье на 30 марта: новый заболевший и шестеро с подозрением 00:00 00:00

- Продолжаем отслеживать всех, кто возвращается в край из-за рубежа, - отмечает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. - Анализы на коронавирус, режим самоизоляции и регулярная термометрия – обязательное условие для всех прибывших.

Отметим, что с начала марта в крае провели свыше 8500 тестов на коронавирус. Проверяют всех, кто возвращается домой из-за границы или контактировавших с приезжими, а также пожилое население с симптомами COVID-19. По информации ставропольского Минздрава, только за 29 марта экспресс-тест прошли 662 человека. В то же время уже 921 пациент снят с медицинского наблюдения – все вернулись к повседневной жизни.

Напомним, что на Ставрополье коронавирусную инфекцию завезла главный инфекционист края Ирина Санникова. Это сегодня ее лишили работы и взяли по следствие – уголовное дело завели по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». А с 6 по 9 марта Санникова без предупреждения руководства отдыхала в охваченном эпидемией Мадриде как главный внештатный инфекционист краевого Минздрава и профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии медуниверситета в Ставрополе. И, прилетев из Испании домой, продолжила работать в высоких должностях, проигнорировав 14-дневный карантин. Неделю врач вела пары у студентов и ходила на совещания в региональный Минздрав, думая, что абсолютно здорова. Только 17 марта она пошла жаловаться к коллегам «инфекционки» на подскочившее давление и повышенную температуру. Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. Ирину Санникову увезли в изолированный бокс реанимации с двусторонней пневмонией. Позже COVID-19 нашли и специалисты клиники «Вектор» в Новосибирске, что подтвердило первый случай заболевания в регионе.

Любопытно, что перед заграничной поездкой врач дала журналистам интервью, в котором призвала население Ставрополья соблюдать все меры предосторожности в борьбе с распространением COVID-19:

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

Накануне от главы региона стало известно, что Ирина Санникова уже готовится к выписке. А заразившиеся от нее пациенты остаются в изоляции под пристальным наблюдением медиков.

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