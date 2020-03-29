В Ставрополе готовят к выписке «доктора-зло» Санникову, заразившую людей коронавирусом

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что «нулевой пациент» с COVID-19 на Ставрополье Ирина Санникова с двусторонней пневмонией стала чувствовать себя намного лучше. Об этом 27 марта рассказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

- Ее состояние значительно улучшилось, - заявила журналистам замминистра.

29 марта губернатор Ставрополья сообщил на своей странице в соцсети Инстаграм, что самая первая пациентка готовится к выписке на следующей неделе.

По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет. Подтвержденных фактов заражения по-прежнему – 5.

По словам Владимира Владимирова, все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением медиков.

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента.

Напомним, Ирина Санникова без предупреждения руководства слетала на выходные (6 – 9 марта) в охваченный эпидемией Мадрид (Испания).

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

По возвращению в Ставрополь не самоизолировалась, а вышла на работу. В звании профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Санникова вела пары у студентов. А как главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава проводила мероприятия и совещания.

Только 17 числа – через неделю после прилета, она пошла обследоваться. Экспресс-тест выдал положительный результат. Позже его подтвердил тест от специалистов клиники «Вектор» в Новосибирске.

Позже «КП-Северный Кавказ» сообщила, что В Ставрополе уволили главного внештатного инфекциониста Минздрава Ирину Санникову.

Против горе-врача СКР возбудили два уголовных дела: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Улучшилось самочувствие «доктора-зло» Санниковой, заразившей людей коронавирусом

Состояние других пациентов стабильное [аудио]

Двусторонняя пневмония и температура: Врач, заразившая 11 пациентов на Ставрополье коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести

Для пациентов оборудовали закрытый на карантин госпиталь [аудио]

В Ставрополе уволена доктор зло, заразившая 11 человек коронавирусом

Против горе-врача СКР возбудили два уголовных дела: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность» (подробнее).