2020-03-29T14:15:25+03:00
Общество

В Ставрополе готовят к выписке «доктора-зло» Санникову, заразившую людей коронавирусом

Против горе-врача СКР возбудили два уголовных дела: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность»
Ася АСРЯН
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Ирина Санникова рассказывала жителям края, как уберечься от коронавируса, а сама проигнорировала все правила и не ушла в самоизоляцию. Фото: стоп-кадр телеканала АТВИрина Санникова рассказывала жителям края, как уберечься от коронавируса, а сама проигнорировала все правила и не ушла в самоизоляцию. Фото: стоп-кадр телеканала АТВ
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что «нулевой пациент» с COVID-19 на Ставрополье Ирина Санникова с двусторонней пневмонией стала чувствовать себя намного лучше. Об этом 27 марта рассказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

- Ее состояние значительно улучшилось, - заявила журналистам замминистра.

29 марта губернатор Ставрополья сообщил на своей странице в соцсети Инстаграм, что самая первая пациентка готовится к выписке на следующей неделе.

По состоянию на утро 29 марта новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет. Подтвержденных фактов заражения по-прежнему – 5.

По словам Владимира Владимирова, все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под пристальным наблюдением медиков.

Сейчас в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 1782 человека. На карантине в инфекционных стационарах – 74 пациента.

Напомним, Ирина Санникова без предупреждения руководства слетала на выходные (6 – 9 марта) в охваченный эпидемией Мадрид (Испания).

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

По возвращению в Ставрополь не самоизолировалась, а вышла на работу. В звании профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Санникова вела пары у студентов. А как главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава проводила мероприятия и совещания.

Только 17 числа – через неделю после прилета, она пошла обследоваться. Экспресс-тест выдал положительный результат. Позже его подтвердил тест от специалистов клиники «Вектор» в Новосибирске.

Позже «КП-Северный Кавказ» сообщила, что В Ставрополе уволили главного внештатного инфекциониста Минздрава Ирину Санникову.

Против горе-врача СКР возбудили два уголовных дела: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

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Против горе-врача СКР возбудили два уголовных дела: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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