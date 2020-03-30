Количество заболевших коронавирусом в Дагестане на 30 марта 2020 года: выявлены новые случаи

Количество заболевших коронавирусом в Дагестане за сутки увеличилось до четырех. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в Минздраве республики, куда пришли новые данные об инфицированных.

- Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом 4 человек, находящихся в Дагестане. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, они находятся под медицинским наблюдением, - говорят в министерстве здравоохранения Дагестана. - Ещё у 23 человек первичные тесты положительные, для подтверждения диагноза их анализы направлены в референс-центр в Москву. Ждём результатов.

За сутки в республике изолировали на карантин 28 пациентов, которые вернулись домой из неблагополучных по обстановке с COVID-19 регионов, стран, или контактировали с заболевшими. Всего на карантине 1233 человека. В обсервации на 30 марта находятся 826 жителей, а 407 – уже отпущены по истечению срока карантина.

Напомним, что в Дагестане «нулевым пациентом» с коронавирусом стал депутат Народного собрания Тимур Гусаев. Корреспонденту «КП» он рассказал, что за границу не летал и за медпомощью обратился из-за необычных симптомов.

Тимур Гусаев о том, как понял, что болен коронавирусом 00:00 00:00

- Дико раскалывалась голова, ломота в костях. Кроме всего прочего, я напрочь потерял обоняние, а у меня, обычно, гиперчувствительность, - поделился депутат. - Конечно же, я не мог предполагать коронавирус — последние полтора года я не выезжал из страны, а последние два месяца даже Махачкалу не покидал.

В Минздраве Дагестана еще раз предупреждают, что в России ввели административную ответственность за нарушение карантина. И ослушавшийся может здорово поплатиться, потому что максимальный штраф составляет аж 1 миллион рублей.

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