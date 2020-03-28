2020-03-28T16:25:44+03:00
Общество

«Кровать нужно сломать»: мэр Невинномысска призвал сидящих на карантине заниматься любовью

Михаил Миненков рассказал свой рецепт борьбы с коронавирусом
Виталий КЛИМОВ
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Михаил Миненков награжден Звездой Героя России.Михаил Миненков награжден Звездой Героя России.
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На Ставрополье мэр города Невинномысска обратился к горожанам с речью о необходимости соблюдать карантин. В регионе он продлится до 5 апреля. Михаил Миненков, известный в народе не только своей медалью Героя России, но и любовью к крепкому словцу, и на сей раз остался верен себе.

- Просто сидеть дома. Русский авось убрать! - не попросил, а, скорее, приказал градоначальник. - В Невинномысске есть полное понимание и поддержка мер правительства. Эти девять дней можно почитать книги. Мы уже забыли, когда мы книги нормально читали. Новиков-Прибой «Цусима», например, «Война и мир». Хороший документальный фильм «Великая война» посмотреть.

Чиновник призвал жителей вести себя спокойно и уравновешенно, подбородок - держать повыше и побольше общаться с детьми.

- Я думаю, до разводов не дойдет. Уважаемые жены, терпите! - напутствовал мэр. - Побольше любви. Почему нет — весна же пришла. Кровать нужно обязательно дома сломать. Мы полностью поборем этот коронавирус.

На Ставрополье у пяти человек подтвержден диагноз «коронавирус». С 28 марта в регионе закрыты торговые центры, рестораны, кафе, все магазины, кроме продовольственных, парки и концертные площадки.

Глава Невинномысска призвал сидящих на карантине "сломать кровати".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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