2020-03-31T13:30:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Дагестане, новости на 31 марта 2020 года: количество заразившихся выросло на 9 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 31 марта 2020 года
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Дагестане за день 9 новых заражённых коронавирусомВ Дагестане за день 9 новых заражённых коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, новости на 31 марта 2020 года: Роспотребнадзор сообщил о 9 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона. Кроме того, за день ещё 16 человек госпитализированы с положительным результатом экспресс-тестов. Биоматериал оправлен на исследование в новосибирскую лабораторию.

По последним данным, в регионе уже 13 человек с окончательным диагнозом «коронавирусная инфекция», а ещё 28 пациентов ожидают результатов второго анализа, находясь под подозрением. Все их контакты отработаны, сделаны новые экспресс-тесты.

— По состоянию на 31 марта коронавирус в Дагестане выявлен у 13 человек. Общее количество заболевших выросло с 4 до 13 человек. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция поставлен 28 пациентам, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В регионе пока не введён полный карантин и режим самоизоляции. Руководство региона пока выбирает менее строгие меры ограничения передвижений граждан. Однако действия предпринимаются: большинство магазинов закрыто, рестораны и кафе работают только в режиме доставки еды.

Характерной проблемой для региона является свадебный вопрос. Некоторые заведения готовы проводить мероприятия, несмотря на существенные штрафы. Рестораторы и владельцы кафе объясняют это тем, что молодожёны уже потратили на свадьбу по 1,5–2 миллиона рублей и отказывать им в возможности отпраздновать событие они не могут. В связи с этим принимаются жёсткие меры: за нелегально проведённую свадьбу можно получить штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, что первым заразившимся COVID-19 в регионе стал депутат Народного собрания Республики Дагестан Тимур Гусаев. Народный избранник ведёт блог, в котором рассказывает о течении своей болезни. Более того, мужчина дал интервью «КП - Северный Кавказ», рассказав о том, как на самом деле лечат коронавирус в Дагестане.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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