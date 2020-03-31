В Дагестане ювелира поймали на ремонте и улучшении негодного оружия

Сотрудники МВД по Дагестану и ФСБ России задержали двух жителей республики. Их подозревают в изготовлении и сбыте оружия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации ведомства, один из задержанных - ювелир-реставратор - делал боевое оружие из поврежденных и списанных экземпляров. Кроме того, мастер улучшал технические характеристики восстановленного. Его напарник выполнял роль сбытчика, налаживая контакты с криминальным миром.

Полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой приобрели пистолет Макарова и шестнадцать патронов. Затем всех участников банды задержали.

В Дагестане поймали мужчин, поставлявших оружие бандитам.Видео: МВД России

- При обысках у них обнаружены предметы, конструктивно схожие с пятью охотничьими ружьями, четырьмя карабинами, нарезным ружьем, пистолетом-пулеметом Шпагина, винтовкой Мосина и револьвером. Также изъяты различные боеприпасы и составные части для модификации оружия, - сообщает Волк.

Следователи МВД по Дагестану возбудили уголовное дело по второй части 222 статьи и второй части 223 статьи УК РФ. Мужчин поместили под домашний арест.

- Согласно результатам экспертизы, винтовка, карабины и револьвер признаны пригодными для производства выстрелов. Остальные предметы в настоящее время находятся на баллистической экспертизе, - уверяет Волк.

Расследование дела продолжается.