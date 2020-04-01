2020-04-01T21:30:04+03:00
Общество

«Всадники апокалипсиса»: по заданию властей горцы из Карачаево-Черкесии скачут через всю страну в Москву

Конный забег приурочили к 9 мая и не стали отменять из-за карантина по коронавирусу [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Горцев не пугает вирусГорцев не пугает вирус
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Пока вся страна спасается от коронавируса на карантине, девять всадников с флагами Карачаево-Черкесии скачут в Москву. Позади Ростовская область, Адыгея. Последний отчет с привала в Новопокровском районе Краснодарского края, где горцы отмечают проделанный путь шашлыком в кругу местных:

Всадники из КЧР на привале в Краснодарском крае.

Это не прихоть закаленных авантюристов. Конный поход «Черкесск-Москва» придумали власти КЧР и приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заодно забег войдет в «Книгу рекордов России» и прославит легендарную карачаевскую породу лошадей. Иронично, что в столицу горцы отправились 25 марта – в день, когда президент Владимир Путин призвал россиян сидеть дома в связи с пандемией COVID-19. Участников заезда за то прозвали «всадниками апокалипсиса».

"Всадники апокалипсиса" движутся на Москву с Северного Кавказа.

- Собираемся пройти путь длиною около 1400 – 1500 км за 25 – 30 дней, - рассказывает джигит. – На седьмой день пути нами пройдено около 250 км. И могу с уверенностью сказать, что с таким количеством внимания, мы не успеем испытать ни моральных, ни физических трудностей, и будем у цели в запланированный срок, даст бог!

Во время эпидемии коронавируса власти КЧР отправили всадников в поход на Москву.

В Москве как и во всех республиках Северного Кавказа уже введен режим полной самоизоляции, но разворачивать домой участников забега не планируют. Их ждет дорога через Воронежскую, Липецкую, Тульскую и Амурскую области – в первой и последней областях на днях ужесточили карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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