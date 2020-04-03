Кадыров первым в России ввел в Чечне комендантский час

Чечня первая в России ввела комендантский час. Как рассказал Рамзан Кадыров у себя в соцсетях, с 20.00 до 8.00 во всей республике запрещается любое перемещение по улице – движение транспорта или пешеходов. Ведомства, которые не попадают под запрет, уже оповещены властями.

- Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса, - прокомментировал глава Чечни.

Безлюдная Чечня из-за коронавируса - видео.

Ранее Кадыров заявил о полном закрытии границ с 5 апреля и приостановлении движения всех видов транспорта – автотранспорта, поездов, самолетов. Исключение сделают только для курьеров, доставляющих продукты, лекарства и прочие жизненно важные непродовольственные грузы.

Кадыров про коронавирус: "Готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане".

В обращении по комендантскому часу глава республики напомнил: «Жителям ЧР, планирующим вернуться из других регионов, рекомендовано сделать это до пятого апреля». С этого дня никого не запустят на территорию и не выпустят за ее пределы.

- Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане! Готов пожертвовать собой, умереть за свой народ, чтобы они жили, - подчеркнул Рамзан Кадыров 1 апреля.

Тогда же он обратился к федеральному центру за полномочиями, позволяющими самим решать в регионах, как бороться с заразой.

На 3 апреля в Чечне выявлено всего 12 случаев заражения COVID-19. Первоапрельскому обращению Кадырова о введении жесткого карантина предшествовала смерть первой инфицированной пациентки. Ею стала 83-летняя женщина, вернувшаяся в Чечню с коронавирусом из Москвы.

КСТАТИ

В Чечне чиновники и глава республики пожертвуют половину своих зарплат медикам, работающим с больными COVID-19.

- Ко мне обратились члены правительства, депутаты парламента ЧР, руководители управлений, департаментов, главы муниципальных образований, командный состав подразделений МВД и УФСВНГ РФ по ЧР с предложением перечислить половину месячного оклада в фонд поддержки врачей и медсестёр. Я с глубокой признательностью одобрил эту инициативу, - рассказал Кадыров.

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С 5 апреля въезд в республику и выезд за ее пределы будут запрещены [видео]