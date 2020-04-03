Коронавирус в Ингушетии, новости на 3 апреля 2020 года: появился первый пациент с COVID-19

Коронавирус в Ингушетии, новости на 3 апреля 2020 года: в республике выявили первый случай заражения инфекцией, сообщает оперативный штаб. Власти закупают защитные устройства и аппараты ИВЛ. Уже третий день в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

О первом пациенте с подозрением на коронавирус рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Instagram-аккаунте.

- В Ингушетии зафиксирован первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Нашими тестами выявлена положительная реакция, пробы направлены на проверку. В течение двух дней ждем результатов, - написал 31 марта руководитель республики.

И тест на коронавирус, отправленный из Ингушетии в Москву, показал положительный результат. Заранее окружение мужчины изолировали, их тоже проверяют на COVID-19. По состоянию на 3 апреля в Ингушетии один инфицированный, пациентов с подозрением пока нет.

Сейчас в Ингушетии из-за коронавируса приостановили все авиарейсы, кроме одного - связывающего с Москвой. Все машины, въезжающие на территорию республики, проверяется.

- Это вынужденные меры на период действия режима повышенной готовности для защиты населения. Прошу отнестись с пониманием. [...] За безответственное поведение, отказ закрыть общественное заведение, распространение недостоверной информации – за все это придется ответить перед законом, - предостерег Калиматов.