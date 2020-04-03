2020-04-03T11:19:31+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии на 3 апреля 2020 года: выявлен первый пациент

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии до 3 апреля было нулевым
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: 3 апреля в республике появился первый инфицированный. 31 марта тест мужчины дал положительный результат в Центре гигиены и эпидемиологии, их накануне отвезли в Москву. О втором подтверждении рассказали представители оперативного штаба на официальном сайте.

По словам Махмуд-Али Калиматова, сейчас мужчина находится в госпитале. Все его окружение (13 родственников и 10 непрямых контактировавших) изолировали, их проверяют на коронавирус.

- Все необходимые меры приняты. Ситуация на постоянном личном контроле, - писал ранее Калиматов.

По состоянию на 3 апреля в Ингушетии один больной, людей с подозрением пока нет. В ГБУЗ «Назрановская районная больница» лежат на данный момент 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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