2020-04-03T15:31:12+03:00
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты и нападения на полицейских на Ставрополье

Один боевик оказал сопротивление и был убит, второй схвачен
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Один боевик убит при попытке оказать сопротивление, второй сдалсяОдин боевик убит при попытке оказать сопротивление, второй сдалсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

ФСБ выявила и обезвредила ячейку террористов «Исламского государства*» на Ставрополье. Боевики планировали нападения на полицейских и теракты в местах массового скопления людей.

Спецслужбам стало известно, что двое мужчин присягнули на верность ИГ*. Проработав оперативную информацию, ФСБ решила провести захват в одном из многоквартирных домов города Нефтекумска. Один из боевиков отказался сдаваться, попытался открыть огонь и был уничтожен. Второй схвачен спецназом.

При обысках в квартире были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств, автоматическое огнестрельное оружие и исламистская литература. ФСБ сообщает, что террористы планировали совершить серию атак на полицейских и мирных жителей.

— Никто из жильцов дома не пострадал. Выражаю признательность нашим силовикам за оперативные и слаженные действия, — прокомментировал инцидент губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ФСБ уточнила, что спецназовцы из группы захвата также не пострадали от боевиков. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

*Исламское государство, ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Трое планировавших теракт боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

В понедельник утром в Кабардино-Балкарии прошла контртеррористическая операция. Спецслужбы уничтожили троих боевиков, планировавших теракт на территории республики. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (подробности, видео).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю
На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции
ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции
Ставрополь вошёл в топ самых комфортных городов России
На Ставрополье пенсионеры получат выплаты до 17 апреля
В Ставропольском крае автоматически продлят пособие на первенца
На Ставрополье в лабораториях можно провести 5785 исследований на наличие коронавируса
В Ставрополе два предприятия нарушили ограничительные меры
На Ставрополье водитель без прав повторно сел за руль пьяным
В Ставрополе предпринимателям займут денег для выплаты зарплат
На Ставрополье 2100 человек уже вышли из карантина по коронавирусу
В Чечне осудили женщин за куплю-продажу новорожденного мальчика
В Ставрополе мужчина из-за ревности избил сожительницу до смерти
Число заболевших коронавирусом за сутки на Ставрополье не выросло
В Чечне из-за коронавируса ввели комендантский час
В Ставропольском крае началась дезинфекция городов
В Ставрополе рассказали, куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции
На Ставрополье в нерабочую неделю бездомных животных покормят волонтеры
На Ставрополье женщина притворилась инвалидом и получила миллион рублей
В Ставрополе в краевой больнице дезинфекция ведется в режиме «нон-стоп»
На Ставрополье молодой квартирант списал с банковской карты хозяйки деньги
В Ставрополе поменялось место выдачи спецпропусков
Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора