ФСБ предотвратила теракты и нападения на полицейских на Ставрополье

ФСБ выявила и обезвредила ячейку террористов «Исламского государства*» на Ставрополье. Боевики планировали нападения на полицейских и теракты в местах массового скопления людей.

Спецслужбам стало известно, что двое мужчин присягнули на верность ИГ*. Проработав оперативную информацию, ФСБ решила провести захват в одном из многоквартирных домов города Нефтекумска. Один из боевиков отказался сдаваться, попытался открыть огонь и был уничтожен. Второй схвачен спецназом.

При обысках в квартире были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств, автоматическое огнестрельное оружие и исламистская литература. ФСБ сообщает, что террористы планировали совершить серию атак на полицейских и мирных жителей.

— Никто из жильцов дома не пострадал. Выражаю признательность нашим силовикам за оперативные и слаженные действия, — прокомментировал инцидент губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ФСБ уточнила, что спецназовцы из группы захвата также не пострадали от боевиков. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

*Исламское государство, ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

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