2020-03-23T12:48:33+03:00
Происшествия

Трое планировавших теракт боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Члены бандформирований оказали вооружённое сопротивление при задержании [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Спецназ уничтожил террористов в Кабардино-БалкарииСпецназ уничтожил террористов в Кабардино-БалкарииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник утром в Кабардино-Балкарии прошла контртеррористическая операция. Спецслужбы уничтожили троих боевиков, планировавших теракт на территории республики. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Во время расследования противозаконной деятельности силовики нашли у жителя КБР две готовые бомбы и запчасти для других самодельных взрывустройств. Оперативники тут же взялись за работу и выяснили, что боевик с двумя сообщниками скрывается в Баксанском районе.

Видео с места ликвидации боевиков в КБР.

На место были высланы отряды спецназа. Утром их окружили на участке местности близ небольшого селения Кременчуг-Константиновское. Террористам предложили сдаться, на что они ответили огнём. Спецназ уничтожил террористов на месте.

При обыске у боевиков нашли автоматическое оружие, травматические пистолеты и ещё одну бомбу. Спецслужбы считают, что они готовили серию терактов на территории республики.

— Пострадавших среди мирного населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, — сообщили в НАК.

Дальнейшее расследование передали уполномоченным правоохранительным органам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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