Трое планировавших теракт боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

В понедельник утром в Кабардино-Балкарии прошла контртеррористическая операция. Спецслужбы уничтожили троих боевиков, планировавших теракт на территории республики. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Во время расследования противозаконной деятельности силовики нашли у жителя КБР две готовые бомбы и запчасти для других самодельных взрывустройств. Оперативники тут же взялись за работу и выяснили, что боевик с двумя сообщниками скрывается в Баксанском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/768167" frameborder="0"></iframe> Видео с места ликвидации боевиков в КБР.

На место были высланы отряды спецназа. Утром их окружили на участке местности близ небольшого селения Кременчуг-Константиновское. Террористам предложили сдаться, на что они ответили огнём. Спецназ уничтожил террористов на месте.

При обыске у боевиков нашли автоматическое оружие, травматические пистолеты и ещё одну бомбу. Спецслужбы считают, что они готовили серию терактов на территории республики.

— Пострадавших среди мирного населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, — сообщили в НАК.

Дальнейшее расследование передали уполномоченным правоохранительным органам.

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