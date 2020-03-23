Трое планировавших теракт боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии
В понедельник утром в Кабардино-Балкарии прошла контртеррористическая операция. Спецслужбы уничтожили троих боевиков, планировавших теракт на территории республики. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Во время расследования противозаконной деятельности силовики нашли у жителя КБР две готовые бомбы и запчасти для других самодельных взрывустройств. Оперативники тут же взялись за работу и выяснили, что боевик с двумя сообщниками скрывается в Баксанском районе.
Видео с места ликвидации боевиков в КБР.
На место были высланы отряды спецназа. Утром их окружили на участке местности близ небольшого селения Кременчуг-Константиновское. Террористам предложили сдаться, на что они ответили огнём. Спецназ уничтожил террористов на месте.
При обыске у боевиков нашли автоматическое оружие, травматические пистолеты и ещё одну бомбу. Спецслужбы считают, что они готовили серию терактов на территории республики.
— Пострадавших среди мирного населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, — сообщили в НАК.
Дальнейшее расследование передали уполномоченным правоохранительным органам.
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ИСТОЧНИК KP.RU