2020-03-02T16:59:17+03:00
Происшествия

«Это убийца или его знакомый»: в Дагестане ищут человека, причастного к расправе над первоклассницей

По данным источника «КП» в правоохранительных органах, на фотороботе может быть изображён убийца или его знакомый [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Калимат Омарова и неизвестный, который откуда-то знал о том, где находится её тело. Фото: соцсети / ГУ МВД по РДКалимат Омарова и неизвестный, который откуда-то знал о том, где находится её тело. Фото: соцсети / ГУ МВД по РД
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В Дагестане разыскивают возможного убийцу или соучастника убийства восьмилетней школьницы Калимат Омаровой. Официально сообщается, что мужчина «может владеть информацией, способной помочь следствию».

Как рассказали в пресс-службе МВД Дагестана, 20 февраля в розыск объявлен неизвестный мужчина. Полицейские и следователи не располагают какими-либо данными о его личности. Есть лишь фоторобот, составленный со слов отца девочки.

Фоторобот разыскиваемого человека. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

Фоторобот разыскиваемого человека. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

Полтора года назад, во время поисков Калимат, загадочный человек встречался с её отцом. Он сообщил ему, что «предположительно знает, где может находится девочка». Интересно. что позже тело несчастной нашли именно там, где указывал мужчина.

— Сказать определённо, о ком идёт речь — сложно. Этот человек мог по какой-то причине знать, где спрятана девочка. Нельзя исключать, что он сам был убийцей или сообщником убийцы. Может быть так, что это просто случайное совпадение. Пока его не найдут, говорить определённо невозможно, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных структурах региона.

Восьмилетняя девочка вышла в магазин за хлебом и исчезла 1,5 года назад Фото: СОЦСЕТИ

Восьмилетняя девочка вышла в магазин за хлебом и исчезла 1,5 года назадФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что девочка пропала, выйдя в ближайший магазин 29 июля 2018 года. По сведениям «КП», Калимат Омарова была похищена и убита. Тело нашли лишь спустя полтора месяца в коллекторе. Оно находилось в таком состоянии, что опознать школьницу помогла лишь генетическая экспертиза.

Сложно установить, чем именно была убита девочка, но доподлинно известно, что у неё был проломлен череп. Кроме того, на теле найдены биологические следы убийцы. Иначе говоря, вероятнее всего, что Калимат подверглась сексуальному насилию перед смертью.

Тело Калимат Омаровой нашли в коллекторе Каспийска.

Следствие по уголовному делу продолжается. Правоохранители сверяют геном возможных подозреваемых с найденным на теле Калимат. С помощью экспертизы они также смогут доподлинно узнать, причастен ли разыскиваемый к преступлению.

Всех, узнавших человека на фотороботе просят обращаться по телефону +7 (988) 996-99-99.

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Ровно год назад, 29 июля 2018 года, около полудня восьмилетняя Калимат Омарова вышла из дома в Каспийске. Мама попросила сбегать за хлебом в ближайший магазин. Чуть позже позвонил отец. Потом Абдулрахман признается, что голос девочки был очень странным. Но в тот момент он не придал этому значения — попросил взять сметаны и чего-то ещё из продуктов. Домой первоклассница уже не вернулась (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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