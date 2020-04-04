Как вернуться из Италии в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Как вернуться из Италии в Россию в период коронавируса? Кто может оказать помощь российским гражданам, есть ли авиасообщение между странами, когда вылетит ближайший самолёт и что делать? Мы постарались собрать ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Итак, авиасообщение между странами приостановлено. В Италии действует режим чрезвычайной ситуации, Россия закрыла границы. Последний официальный рейс вылетел из Рима в Москву 30 марта. Посольство Италии пыталось помочь в организации ещё двух рейсов, но безуспешно.

— С утра 31 марта билеты больше не доступны на рейсы Москва — Рим — Москва, по крайней мере до мая. Тем не менее, согласно надежным источникам, два рейса могут быть исключительно организованы 4 и 5 апреля. Авиасообщение будет восстановлено не раньше мая, — сообщает официальный Facebook Итальянского посольства в РФ.

Главной надеждой для оказавшихся в ловушке россиян являются чартерные рейсы, организованные для вывоза сограждан с территории других стран. Федеральный центр выделил на эти цели 1,5 миллиарда рублей. Однако на данный момент даже эти авиаперелёты не осуществляются.

— Мы никого и ни в коем случае не бросаем. Было решено взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. Это необходимо для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит. Уже 6 апреля эти списки будут сформированы, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Чтобы попасть в эти списки, необходимо заполнить специальную форму на портале Госуслуг. После этого просто ждать помощи.

Для предприимчивых итальянская сторона предлагает альтернативный путь. Если у вас есть крайне веская причина покинуть республику, следует обратиться к сайту Министерства внутренних дел Италии. Если ваша заявка будет одобрена, у вас появится шанс покинуть страну. Что лучше: ждать помощи от представителей РФ в одной стране или тратить деньги на дорогой трансфер в другую — решать вам.