2020-04-04T21:03:10+03:00
Общество

Как вернуться из Италии в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Помочь вернуться из Италии в Россию в период коронавируса может только российское посольство
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
В данный момент даже чартерные перелёты для вывоза граждан не осуществляютсяВ данный момент даже чартерные перелёты для вывоза граждан не осуществляютсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как вернуться из Италии в Россию в период коронавируса? Кто может оказать помощь российским гражданам, есть ли авиасообщение между странами, когда вылетит ближайший самолёт и что делать? Мы постарались собрать ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Итак, авиасообщение между странами приостановлено. В Италии действует режим чрезвычайной ситуации, Россия закрыла границы. Последний официальный рейс вылетел из Рима в Москву 30 марта. Посольство Италии пыталось помочь в организации ещё двух рейсов, но безуспешно.

— С утра 31 марта билеты больше не доступны на рейсы МоскваРим — Москва, по крайней мере до мая. Тем не менее, согласно надежным источникам, два рейса могут быть исключительно организованы 4 и 5 апреля. Авиасообщение будет восстановлено не раньше мая, — сообщает официальный Facebook Итальянского посольства в РФ.

Главной надеждой для оказавшихся в ловушке россиян являются чартерные рейсы, организованные для вывоза сограждан с территории других стран. Федеральный центр выделил на эти цели 1,5 миллиарда рублей. Однако на данный момент даже эти авиаперелёты не осуществляются.

— Мы никого и ни в коем случае не бросаем. Было решено взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну. Это необходимо для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит. Уже 6 апреля эти списки будут сформированы, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Чтобы попасть в эти списки, необходимо заполнить специальную форму на портале Госуслуг. После этого просто ждать помощи.

Для предприимчивых итальянская сторона предлагает альтернативный путь. Если у вас есть крайне веская причина покинуть республику, следует обратиться к сайту Министерства внутренних дел Италии. Если ваша заявка будет одобрена, у вас появится шанс покинуть страну. Что лучше: ждать помощи от представителей РФ в одной стране или тратить деньги на дорогой трансфер в другую — решать вам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24
Дезинфекция общественных мест продолжается на Ставрополье
Как выживают ставропольцы, запертые в ЮАР из-за закрытия границ
Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье
Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию
На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза
Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом
На Ставрополье нет новых случаев заражения коронавирусом
Кадыров об экстренных мерах в Чечне: «Решение принимает президент»
Дагестанцы нарушили самоизоляцию, чтобы украсть клен у здания правительства
Губернатор Ставрополья поручил ускорить работу по тестированию на коронавирус
Пациент из Невинномысска вылечился от коронавируса
На Ставрополье действие ограничительных мер продлили до 30 апреля
Губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае
На Ставрополье в ДТП скончались два водителя
На Ставрополье работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ессентуках одиноким пожилым людям помогают волонтеры-медики
На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса
На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц
В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы
В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков
Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю
На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции
ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции