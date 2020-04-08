«Начался проект по утилизации лишних людей»: за фейковую новость о коронавирусе завели дело на журналиста

Первое дело за распространение фейков о коронавирусе завели на журналиста и политолога в Северной Осетии. Не было прецедентов даже во всем СКФО.

Популярный в республике общественный деятель и блогер Алан Мамиев заинтересовал силовиков Центра «Э» из-за своего ролика в YouTube «Коронавирус как начало проекта утилизации «лишних людей». Сказанное Мамиевым на камеру посчитали нарушением закона, прописанного в статье «Злоупотребление свободой массовой информации», части 9. Автору уже вынесли «определение о проведении административного расследования». Дело сразу после карантина рассмотрит мировой суд.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля 00:00 00:00

- 28 марта вышел закон «О фейках», 30 марта я выложил видео. Ко мне приехали сотрудники «Центра по противодействию экстремизму». Я ездил к ним. Мы общались – составили протокол. Суть претензий в чем? Первый вопрос, который мне задали: «Вы отрицаете существование коронавируса?». Я не отрицаю, это глупо. Но считаю, за счет болезни решаются подспудные задачи. В видео я говорю, что это глобальная операция, которая привела к крушению финансовых рынков и прочего, - рассказывает общественный деятель Алан Мамиев.

Блогеру и журналисту уже сказали, что на первый раз он отделается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. Сумму определит суд. Сейчас все судебные органы Северной Осетии на карантине, поэтому точной даты рассмотрения дела пока нет.

Ролик, из-за которого идет разбирательство, не заблокирован как запрещенный. В нем Алан Мамиев рассуждает о переустройстве мира с помощью пандемии COVID-19.

#Коронавирус, как начало проекта утилизации "лишних людей"..Глобальный правящей класс начал проект построения "нового мира", для которого надо будет утилизировать большие массы людей, #cov d19 первый шаг в этом направлении.

КСТАТИ

31 марта Госдума ужесточила наказание за публичное распространение фейковой информации о распространении COVID-19. Если недостоверная информация послужила причиной смерти человека, нарушитель может раскошелиться на 2 млн рублей и даже сесть в тюрьму на 5 лет.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).