2020-04-09T17:59:32+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина взял в заложники семью с детьми

Сейчас полицейские ведут с психически больным мужчиной переговоры
Ася АСРЯН
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Сейчас полицейские ведут с ним переговорыСейчас полицейские ведут с ним переговорыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жуткий случай произошел сегодня, 9 апреля в Пятигорске Ставропольского края. Там в одной из квартир на улице Ессентукской мужчина закрылся со своей сестрой и ее детьми.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, злоумышленник объявил, что женщина с малышами находятся у него в заложниках.

Сам мужчина, как выяснилось, постоянно проживает в другом регионе. И по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Мужчина взял в заложники сестру и ее детей в Пятигорске.

После того, как он закрыл в спальне родных, стал требовать большую денежную сумму. Пока неизвестно, вооружен ли этот мужчина или нет.

Психически неуравновешенный мужчина взял в заложники женщину с детьми.

Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что выехал в Пятигорск, чтобы держать ситуацию на контроле.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Как выяснилось позже, злоумышленником оказался 29-летний мужчина. Против него следователи возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Женщина и двое ее детей сейчас находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Ставрополья, который выехал на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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