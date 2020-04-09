На Ставрополье мужчина взял в заложники семью с детьми
Жуткий случай произошел сегодня, 9 апреля в Пятигорске Ставропольского края. Там в одной из квартир на улице Ессентукской мужчина закрылся со своей сестрой и ее детьми.
Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, злоумышленник объявил, что женщина с малышами находятся у него в заложниках.
Сам мужчина, как выяснилось, постоянно проживает в другом регионе. И по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.
Мужчина взял в заложники сестру и ее детей в Пятигорске.
После того, как он закрыл в спальне родных, стал требовать большую денежную сумму. Пока неизвестно, вооружен ли этот мужчина или нет.
Психически неуравновешенный мужчина взял в заложники женщину с детьми.
Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что выехал в Пятигорск, чтобы держать ситуацию на контроле.
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Как выяснилось позже, злоумышленником оказался 29-летний мужчина. Против него следователи возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.
Женщина и двое ее детей сейчас находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Ставрополья, который выехал на место происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU