На Ставрополье мужчина взял в заложники семью с детьми

Жуткий случай произошел сегодня, 9 апреля в Пятигорске Ставропольского края. Там в одной из квартир на улице Ессентукской мужчина закрылся со своей сестрой и ее детьми.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, злоумышленник объявил, что женщина с малышами находятся у него в заложниках.

Сам мужчина, как выяснилось, постоянно проживает в другом регионе. И по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/772132" frameborder="0"></iframe> Мужчина взял в заложники сестру и ее детей в Пятигорске.

После того, как он закрыл в спальне родных, стал требовать большую денежную сумму. Пока неизвестно, вооружен ли этот мужчина или нет.

Психически неуравновешенный мужчина взял в заложники женщину с детьми.

Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что выехал в Пятигорск, чтобы держать ситуацию на контроле.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Как выяснилось позже, злоумышленником оказался 29-летний мужчина. Против него следователи возбудили уголовное дело по статье «Захват заложников». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Женщина и двое ее детей сейчас находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор Ставрополья, который выехал на место происшествия.