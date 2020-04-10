Коронавирус в Ингушетии, новости на 10 апреля 2020 года: власти объяснили резкий скачок числа больных

Коронавирус в Ингушетии, новости на 10 апреля 2020 года: количество больных за сутки не увеличилось. По состоянию на час ночи в республике лечат от инфекции 25 человек. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, почему за пару дней число заболевших в Ингушетии резко возросло.

- Такой прирост [более чем в три раза, с семи до 25 - прим.ред.] обусловлен накопительным эффектом. Часть проб прибыла из Москвы, часть - из Ставрополя. И потому так резко количество заболевших увеличилось, - сообщил представитель Роспотребнадзора Ингушетии.

Результатов повторного исследования ожидают шесть жителей Ингушетии. Всего в республике провели 935 тестов на COVID-19. 514 человек сняли с медицинского наблюдения, а 338 - еще остаются в режиме самоизоляции.

- Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 27 человек госпитализированы в ГБУЗ «Назрановская районная больница», из них 7 – в провизорном отделении, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Два пациента по-прежнему тяжело переносят болезнь. 67-летнего старика держат в реанимации с двусторонней нижнедолевой пневмонией и бронхиальной астмой. Его состояние оценивают как тяжелое. Еще один мужчина 52 лет находится в состоянии средней тяжести.

"КП - Северный Кавказ" следит за развитием ситуации с коронавирусом в Ингушетии.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).