2020-04-11T10:26:52+03:00
Общество

Первая смерть от коронавируса в Ингушетии: скончался 60 - летний мужчина

Стало известно о первой смерти от коронавируса в Ингушетии
Ася АСРЯН
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Мужчина скончался в реанимации сегодня, 11 апреляМужчина скончался в реанимации сегодня, 11 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в субботу, 11 апреля, в Ингушетии. Там сегодня скончался первый пациент с коронавирусом, информирует Минздрав региона. Как выяснилось, больному было около 60 лет. Его доставили в реанимацию, где он и скончался.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в республике лечат от инфекции 25 человек. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, почему за пару дней число заболевших в Ингушетии резко возросло.

- Такой прирост [более чем в три раза, с семи до 25 - прим.ред.] обусловлен накопительным эффектом. Часть проб прибыла из Москвы, часть - из Ставрополя. И потому так резко количество заболевших увеличилось, - сообщил представитель Роспотребнадзора Ингушетии.

Результатов повторного исследования ожидают шесть жителей Ингушетии. Всего в республике провели 935 тестов на COVID-19. 514 человек сняли с медицинского наблюдения, а 338 - еще остаются в режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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