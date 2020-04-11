2020-04-11T11:09:04+03:00
Общество

В Ингушетии у муфтия заподозрили коронавирус

Состояние пациента оценивается врачами как тяжелое
Ася АСРЯН
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Фото: https://gazetaingush.ru/Фото: https://gazetaingush.ru/
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В Ингушетии 11 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали муфтия республики Абдурахмана Мартазанова. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Известно, что врачи уже взяли у представителя духовенства анализы на Covid-19. Сейчас медики проводят все необходимые мероприятия. Состояние пациента оценивается врачами как тяжелое.

На сегодняшний день 11 апреля 2020 года в Ингушетии 29 человек с подтверждённым диагнозом. Все они находятся в назрановской районной больнице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Жертвой инфекции стал 60-летний местный житель.

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Инцидент произошел в субботу, 11 апреля, в Ингушетии. Там сегодня скончался первый пациент с коронавирусом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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