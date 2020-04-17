«Рискуем, чтобы спасти чью-то жизнь»: главврач больницы в Ставрополе заразился коронавирусом

У главного врача и нескольких медиков Городской клинической больницы №2 города Ставрополь, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, обнаружили коронавирус. Руководитель медучреждения Анатолий Былим публично заявил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию:

Главный врач больницы Ставрополя заразился коронавирусом.

- Я и несколько моих коллег получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. На базе нашего учреждения работают койки по приему больных с этой патологией. Да, мы рискуем. Мы выходим на работу каждый день, рискуя, для того, чтобы спасти чью-то жизнь и остановить инфекцию. Мы приняли решение самоизолироваться. Дорогие друзья, от имени врачей, пожалуйста, соблюдайте меры личной профилактики. Без нужды не выходите на улицу. Оставайтесь дома. Будьте здоровы, - обратился к населению главврач ставропольской больницы Анатолий Былим.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

На 17 апреля в Ставропольском крае выявлено 155 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В их числе 18 детей и 24 излечившихся. Среди выздоровевших – «нулевой пациент» Ирина Санникова – экс-главный инфекционист края, заразившая коронавирусом трех человек после возвращения из Мадрида. Врач летала в охваченную эпидемией Испанию без предупреждения начальства на выходные с 6 по 9 марта. А, вернувшись домой в Ставрополь, не самоизолировалась, продолжая вести пары студентам-медикам и ходить на совещания в региональный Минздрав. Впрочем, сама Санникова не считает себя виновной и уверена, что «остается с незапятнанной репутацией»

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

Входят в 155 случаев и два – с летальным исходом. Скончалась 53-летняя жительница Иноземцево, которая обратилась к врачу уже когда у нее были явно выраженные симптомы, а состояние дополнительно осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. И жительница Георгиевского городского округа, возрастом до 50 лет, поступившая в больницу с запущенным COVID-19 и тоже сопутствующими заболеваниями. Последняя перед госпитализацией была на пышной свадьбе. У десятков гостей мероприятия уже подтвердился коронавирус. И число инфицированных, связанных с этой женщиной, продолжает расти, о чем регулярно заявляет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

- Сегодня находятся под медицинским наблюдением порядка 1800 человек, 225 из которых – на карантине в стационаре, остальные – на самоизоляции дома, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в Минздраве СК. - Снято с меднаблюдения 4399 человек.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Отметим, что на Ставрополье принято решение закрыть на карантин город-курорт Пятигорск, где не могут определить источники заражения, а число больных ежедневно растет (+7 случаев накануне).

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