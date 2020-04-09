2020-04-09T12:38:02+03:00
Общество

«Я остаюсь незапятнанной»: «доктор зло», заразившая людей коронавирусом, отреагировала на скандал

Ирина Санникова не считает себя виноватой [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото Ирины Санниковой с официального сайта Минздрава СКФото Ирины Санниковой с официального сайта Минздрава СК
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Экс-главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, заразившая коронавирусом трех человек, собирается в прокуратуру после выписки. Врач не считает себя виновной и заявляет, что уголовные дела завели не на нее, а «по факту». И она, как врач, не обижается на «толпу», которая осуждает именно ее.

- Я не обвиняемая и не подозреваемая, - рассказала Санникова «МК-Северный Кавказ». - Поэтому не хотелось бы сейчас что-то говорить, чтобы себе не навредить. Хотя я всегда была и остаюсь человеком гражданской позиции с незапятнанной репутацией.

Вопрос о чувстве вины за инфицированных из ее окружения собеседница назвала «нечестным». И заявила, что, несмотря на свою физическую слабость, остается не просто врачом, а бывшим «организатором здравоохранения» и поэтому особенно переживает за всю ситуацию.

По словам Санниковой, она чувствует себя неважно - ей тяжело говорить, бывает одышка (напомним, врача подключали на несколько дней к ИВЛ из-за проблем с дыханием. - Ред.). Но Санникова верит в хорошее.

Кстати, собеседнице дозвонились 8 апреля, в день ее 60-летнего юбилея. Празднование именин проходило уже не в «инфекционке», а в больничной палате, где за улучшающимся состоянием Санниковой следят врачи. И напоследок она сказала, что коллеги и ее студенты оказывают моральную поддержку и многие шлют ей доброжелательные письма.

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

Напомним, что «нулевой пациент», доктор Ирина Санникова, загремела в реанимацию с двусторонней пневмонией после возвращения в Ставрополь из Мадрида. В охваченную эпидемией Испанию главный внештатный инфекционист краевого минздрава полетела на выходные (6 - 9 марта), не предупредив руководство.

Вернувшись, врач не ушла на 14-дневный карантин, а неделю передвигалась по городу. В должности профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Санникова преподавала у студентов. Как ведущий специалист по инфекционным болезням краевого минздрава ходила на совещания, ставя под угрозу здоровье коллег. Ирина Санникова самоуверенно полагала, что зараза ее не коснулась. Только 17 марта она обратилась в Краевую клиническую инфекционную больницу уже с высокой температурой и подскочившим давлением, где врачи с помощью экспресс-теста выявили коронавирус. Точный диагноз поставили позже на основе повторного лабораторного исследования в клинике «Вектор» в Новосибирске. Санникова загремела в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Корнавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы

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За преступную халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, которые угрожали жизни окружающих, Ирину Санникову лишили должности главного инфекциониста и взяли под следствие. Поэтому после выписки ее ждет обвинение по соответствующим статьям - 293 УК РФ и 237 УК РФ.

На 9 апреля в Ставропольском крае выявлено всего 42 случая заражения COVID-19. Шесть из них закончились выздоровлением, один - летальным исходом. Кроме того, на перепроверку отправлены анализы 7 человек с первично подтвержденным диагнозом.

Отметим, что на Ставрополье до 30 апреля продлен режим всеобщей изоляции населения, при котором запрещается покидать дом. Про исключения и дополнительные ограничения читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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