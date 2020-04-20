2020-04-20T15:17:52+03:00
Общество

Рамзан Кадыров в противочумном костюме шутил с больными коронавирусом

Защиту главы Чечни сравнили с той, что надевал Путин в Коммунарку [фото, видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба главы Чечни/Алексей Дружинин (ТАСС)Фото: пресс-служба главы Чечни/Алексей Дружинин (ТАСС)
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Рамзан Кадыров проведал больных коронавирусом в Чечне. Вместе с ним были его соратники - председатель Парламента ЧР Магомед Даудов и министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

Для встречи с 72 пациентами Грозненской городской больницы номер четыре Кадыров надел противочумный костюм. По замечанию пользователей социальных сетей, защита главы Чечни была похожа на ту, что носил Владимир Путин в Коммунарке.

Рамзан Кадыров в противочумном костюме. Фото: пресс-служба главы Чечни

Рамзан Кадыров в противочумном костюме. Фото: пресс-служба главы Чечни

Из всех больных Кадыров посетил нескольких и в беседе с ними был весел: подбадривал заболевших, шутил на чеченском. Параллельно представитель больницы рассказывала о состоянии зараженных - и лидер региона с ней тоже смеялся.

Посетил Грозненскую клиническую больницу №4.Видео: пресс-служба главы Чечни

- От себя добавлю, что медперсонал больницы действительно очень приветлив и доброжелателен, - пишет Кадыров на странице во ВКонтакте. - Врачи и не думают поддаваться стрессу, хоть и работают без выходных с первых дней начала пандемии.

По состоянию на утро 20 апреля в Чечне выявили 264 случая заболевания коронавирусом. От COVID-19 вылечились 19 человек, пятеро погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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