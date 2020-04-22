«Ставрополь, мы по тебе скучаем!»

Столица края, по единодушному признанию как ее жителей, так и многочисленных гостей, хороша в любое время года. Но особенно - в середине весны, когда уже тепло, но не жарко, когда под ласковыми лучами апрельского солнца все оживает, расцветает и благоухает, а счастливые, радостные горожане устремляются в свои любимые места отдыха - в парки и скверы, на площади и бульвары.

Так происходит всегда. Но только не этой весной. В апреле 2020 года, который наверняка займет особое место в современной истории всей планеты, ставропольцы, как и жители большинства стран мира, находятся в условиях самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса.

Наш, как всегда, прекрасный и чистый город сегодня опустел. Особенно пустынно в зонах отдыха, местах досуга и развлечений.

А на бульваре нынче тихо.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И пока власти делают все для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции, а жители вынуждены большую часть времени оставаться дома и перемещаться по городу только в соответствии с принятыми сейчас правилами, мы предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию по любимым местам Ставрополя.

Приятной вам "прогулки", оставайтесь дома и будьте здоровы!

На главной городской площади сейчас ни души.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Как же мы соскучились по тебе, любимый город!» - делятся друг с другом своими признаниями жители Ставрополя. - «Мы уже предвкушаем, что, как только все закончится, обязательно пройдемся пешком по центру города, через площадь Ленина, мимо Ангела, к Солдату».

Площадь у Солдата - знаковое место.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«А у нас любимое место - Крепостная гора, обожаем лестницы, ведущие к Казанскому собору - сверху такой потрясающий вид на город открывается!», - откровенничают другие.

"Как любим мы гулять под сенью крон густых!"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А кто-то на вопрос, за что любит краевой центр, ответил поэтично: «Люблю я Ставрополь за клумбы и деревья, фонтаны, фонари и улиц чистоту».

Клумбы в Ставрополе - настоящие шедевры!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе уникальная природа. Это один из самых зеленых городов России. Здесь большие лесопарковые зоны. «Город-лес!» - говорят о нем и почти не преувеличивают. От обилия и разнообразия ставропольской флоры в восторге и местные жители, и приезжие. Гости не перестают удивляться и восхищаться нашими многочисленными цветниками на улицах, в скверах, парках. Это настоящие шедевры, созданные руками горзеленстроевцев. А что уж говорить про Ботанический сад - одно из лучших мест для прогулок.

Лес в городе: все цветет и зеленеет.Фото: Анна БОРИСОВА

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

- Ставрополь находится на равном удалении и от Северного полюса, и от экватора.

- В столице края лес на окраинах вплотную примыкает к зданиям. Площадь зеленых насаждений здесь составляет почти 4,5 тысячи гектаров.

Таких уютных местечек в городе множество.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- В Ставрополе более 200 памятников архитектуры, культуры и истории.

...И Лермонтов такой печальный...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Именно в Ставрополе появились первые на Северном Кавказе драматический театр, музей и публичная библиотека.

В краеведческом музее есть редкие и уникальные экспонаты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одна из основных достопримечательностей Ставрополя - Крепостная гора. Здесь расположены памятники, выполненные в разных архитектурных стилях. Среди них - памятник Суворову, мемориал «Вечная Слава», памятник «Суворовский Крест», памятник «Солдату-красногвардейцу», Казанский кафедральный собор. И здесь же можно увидеть современные монументальные творения из камня.

Фрагмент крепостной стены.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А еще с Крепостной горы открывается прекрасный вид на город и Таманский лес, площадь которого более 500 гектаров.

Не только красиво, но и комфортно

Ставрополь не раз удостаивался звания самого благоустроенного города России. И жители краевого центра, и приезжие уверены: признания на столь высоком уровне город заслужил по праву.

В Ставрополе пора тюльпанов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Усилиями городских властей столица Ставрополья хорошеет день ото дня: ремонтируются фасады зданий, обновляются дороги и тротуары, появляются новые памятники, скверы, фонтаны, улучшается инфраструктура.

С каждым годом в Ставрополе появляется все больше удобных остановок и скамеек, симпатичных урн, фонарей. Благоустраиваются и улицы, и дворы жилых многоэтажек.

В городе все больше удобных и красивых скамеек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Внутридомовые территории оборудуются современными - красивыми и комфортными - детскими площадками, парковками, местами для занятий спортом.

Соскучились качели и горки по детскому звонкому смеху.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вы за что любите Ставрополь? Где вам нравится гулять, есть ли у вас любимое место? Напишите нам в комментариях.