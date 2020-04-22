«Ставрополь, мы по тебе скучаем!»
Столица края, по единодушному признанию как ее жителей, так и многочисленных гостей, хороша в любое время года. Но особенно - в середине весны, когда уже тепло, но не жарко, когда под ласковыми лучами апрельского солнца все оживает, расцветает и благоухает, а счастливые, радостные горожане устремляются в свои любимые места отдыха - в парки и скверы, на площади и бульвары.
Так происходит всегда. Но только не этой весной. В апреле 2020 года, который наверняка займет особое место в современной истории всей планеты, ставропольцы, как и жители большинства стран мира, находятся в условиях самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса.
Наш, как всегда, прекрасный и чистый город сегодня опустел. Особенно пустынно в зонах отдыха, местах досуга и развлечений.
А на бульваре нынче тихо.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И пока власти делают все для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции, а жители вынуждены большую часть времени оставаться дома и перемещаться по городу только в соответствии с принятыми сейчас правилами, мы предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию по любимым местам Ставрополя.
Приятной вам "прогулки", оставайтесь дома и будьте здоровы!
На главной городской площади сейчас ни души.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
«Как же мы соскучились по тебе, любимый город!» - делятся друг с другом своими признаниями жители Ставрополя. - «Мы уже предвкушаем, что, как только все закончится, обязательно пройдемся пешком по центру города, через площадь Ленина, мимо Ангела, к Солдату».
Площадь у Солдата - знаковое место.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
«А у нас любимое место - Крепостная гора, обожаем лестницы, ведущие к Казанскому собору - сверху такой потрясающий вид на город открывается!», - откровенничают другие.
"Как любим мы гулять под сенью крон густых!"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А кто-то на вопрос, за что любит краевой центр, ответил поэтично: «Люблю я Ставрополь за клумбы и деревья, фонтаны, фонари и улиц чистоту».
Клумбы в Ставрополе - настоящие шедевры!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе уникальная природа. Это один из самых зеленых городов России. Здесь большие лесопарковые зоны. «Город-лес!» - говорят о нем и почти не преувеличивают. От обилия и разнообразия ставропольской флоры в восторге и местные жители, и приезжие. Гости не перестают удивляться и восхищаться нашими многочисленными цветниками на улицах, в скверах, парках. Это настоящие шедевры, созданные руками горзеленстроевцев. А что уж говорить про Ботанический сад - одно из лучших мест для прогулок.
Лес в городе: все цветет и зеленеет.Фото: Анна БОРИСОВА
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
- Ставрополь находится на равном удалении и от Северного полюса, и от экватора.
- В столице края лес на окраинах вплотную примыкает к зданиям. Площадь зеленых насаждений здесь составляет почти 4,5 тысячи гектаров.
Таких уютных местечек в городе множество.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- В Ставрополе более 200 памятников архитектуры, культуры и истории.
...И Лермонтов такой печальный...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Именно в Ставрополе появились первые на Северном Кавказе драматический театр, музей и публичная библиотека.
В краеведческом музее есть редкие и уникальные экспонаты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Одна из основных достопримечательностей Ставрополя - Крепостная гора. Здесь расположены памятники, выполненные в разных архитектурных стилях. Среди них - памятник Суворову, мемориал «Вечная Слава», памятник «Суворовский Крест», памятник «Солдату-красногвардейцу», Казанский кафедральный собор. И здесь же можно увидеть современные монументальные творения из камня.
Фрагмент крепостной стены.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А еще с Крепостной горы открывается прекрасный вид на город и Таманский лес, площадь которого более 500 гектаров.
Не только красиво, но и комфортно
Ставрополь не раз удостаивался звания самого благоустроенного города России. И жители краевого центра, и приезжие уверены: признания на столь высоком уровне город заслужил по праву.
В Ставрополе пора тюльпанов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Усилиями городских властей столица Ставрополья хорошеет день ото дня: ремонтируются фасады зданий, обновляются дороги и тротуары, появляются новые памятники, скверы, фонтаны, улучшается инфраструктура.
С каждым годом в Ставрополе появляется все больше удобных остановок и скамеек, симпатичных урн, фонарей. Благоустраиваются и улицы, и дворы жилых многоэтажек.
В городе все больше удобных и красивых скамеек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Внутридомовые территории оборудуются современными - красивыми и комфортными - детскими площадками, парковками, местами для занятий спортом.
Соскучились качели и горки по детскому звонкому смеху.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А вы за что любите Ставрополь? Где вам нравится гулять, есть ли у вас любимое место? Напишите нам в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU