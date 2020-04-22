2020-04-22T03:34:42+03:00
Общество

Лысый Кадыров наголо побрил сына Пескова, 11 популярных блогеров и чиновников из Чечни

Некоторые уже приняли челлендж политика [видео, фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: скриншотРамзан Кадыров. Фото: скриншот
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Рамзан Кадыров организовал провокационный челлендж для пользователей социальных сетей. Накануне глава Чечни побрился налысо из-за призывов открыть парикмахерские и обратился к местным мужчинам поступить так же, чтобы не нуждаться в услугах стилиста. Такую прическу политик назвал практичной и связал с исламом.

- Салоны, парикмахерские из-за коронавируса не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы! - взывал Кадыров к подписчикам.

Рамзан Кадыров побрился налысо.Видео: личная страница

Выяснилось, что теперь инициатива брить головы может коснуться до любого. Глава Чечни превратил прическу "под ноль" в челлендж и выбрал следующих его исполнителей: Тимати (15 миллионов подписчиков), Гусейна Гасанова (13,5 миллиона), Михаила Литвина (десять миллионов), "Хизу" (восемь миллионов) и Субхана Мамедова (четыре миллиона). Среди возможных участников интернет-флешмоба также - "Чеченский Халк" и сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Михаил.

Михаил Песков вызов принял

Михаил Песков вызов принял

- Запускаю эстафету под названием "Чистая голова! Стоп коронавирусу!" и передаю её моим уважаемым друзьям-блогерам, - написал Кадыров. - Посмотрим, насколько вы экстравагантны, насколько любите "хайп" и с каким энтузиазмом подхватите этот необычный, но очень полезный флешмоб.

Кадыров объясняет суть челленджа.Видео: личная страница

Некоторые блогеры уже справились с испытанием. Правда, мало кто стал передавать чеченский челлендж друзьям - он же для смелых.

Блогер Гусейн Гасанов принял вызов за обещанную невесту.Видео: соцсети

Подстричься успели и республиканские чиновники. Одними из первых стали те, кто борется с коронавирусом лицом к лицу. Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов выставил такую фотографию с новой прической.

Кадыров и глава Минздрава ЧР Эльхан Сулейманов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кадыров и глава Минздрава ЧР Эльхан СулеймановФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для челленджа Кадыров выбрал неудачные хештеги. Под такими метками обычно выкладывают рекламу шампуней и сводки о коронавирусе. Но постепенно посты с голыми черепами вытесняют старые публикации - и становятся трендом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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