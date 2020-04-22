«Чеченский халк» побрился налысо как Рамзан Кадыров

Асхаб Тамаев распрощался с шикарной шевелюрой на голове и пополнил ряды лысых чеченцев. «Моду» задал Рамзан Кадыров, ответивший бритьем головы на требование местных открыть в Чечне парикмахерские.

- Салоны, парикмахерские из-за коронавируса не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы! – посоветовал глава республики и запустил эстафету «Чистая голова! Стоп коронавирусу!».

Рамзан Кадыров побрился налысо.Видео: личная страница

- Рамзан Кадыров отметил меня и передал эстафету. Принимаю эстафету! - заявил «Чеченский халк» и повторил за Кадыровым.

"Чеченский халк" сбрил волосы по совету Кадырова.

Глава Чечни отметил участниками Тимати, сына пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова – Михаила, блогеров Гусейна Гасанова, Михаила Литвина, «Хизу» и Субхана Мамедова. Гасанов уже выполнил условия челленджа:

Блогер Гусейн Гасанов принял вызов за обещанную невесту.Видео: соцсети

Побрился налысо и министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Чиновник не остался в стороне от эстафетыФото: СОЦСЕТИ

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

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