2020-04-24T00:55:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года: рост числа больных замедлился

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Темпы роста числа заражений коронавирусом в Дагестане замедлилисьТемпы роста числа заражений коронавирусом в Дагестане замедлилисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 24 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Дагестане, распространении болезни в регионе, количеству больных, новых заражённых, а также числу выздоровевших и летальных исходов.

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По состоянию на 24 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом в Дагестане составляет 454 человека. У 37 пациентов COVID-19 был диагностирован за последние сутки.

Отметим, что на данный момент темпы роста числа больных снизились и эта тенденция держится уже несколько дней. Пиковым приростом было 54 пациента в день.

Несмотря на позитивные тенденции, республика остаётся на первом месте антирейтинга по количеству больных в СКФО. На втором месте, с небольшим отставанием, идёт Ингушетия. Отметим, что по количеству летальных исходов эта республика уже обогнала Дагестан. В РД зарегистрировано 11 смертей от COVID-19, когда в Ингушетии уже 13.

Количество выздоровлений приятно радует. Уже 43 жителя республики выписались из больниц. Всего обследование на коронавирус прошли 12 805 человек, 1 908 находится на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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