Герои Северного Кавказа - участники главных сражений Великой Отечественной войны

Шесть великих сражений, изменивших ход истории целой страны и даже мира. Сотни тысяч имен и судеб тех, кто родился в ауле, поселке или городе на Северном Кавказе, трудился учителем, чабаном или растил хлеб, но вместо мирной счастливой жизни был вынужден взять в руки оружие и встать на защиту Родины. Вместе, плечом к плечу. И так победили!

Битва за Москву: перешли в наступление

30.09.1941 - 20.04.1942

Беспримерное мужество советских воинов и народа остановило «молниеносную» войну гитлеровцев на подступах к столице. Наша армия перешла в наступление.

Более миллиона героических защитников награждены медалью «За оборону Москвы».

Около сорока частей и соединений Красной Армии получили звание гвардейских, в первых рядах - 50-я кавалерийская дивизия под командованием сына Северной Осетии Иссы Плиева и 53-я кавдивизия, сформированная из конников Ставрополья.

За битву под Москвой 36 260 воинов были награждены орденами и медалями, 110 удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них - уроженец ставропольского села Киевка летчик Павел Кашуба.

Пилот особого назначения

Ставрополец Павел Кашуба с первых дней войны выполнял специальные задания командования во вражеском тылу - был пилотом второй авиагруппы особого назначения Генштаба РККА.

Павел Кашуба. Фото: Википедия.

13 октября 1941 года попавшие в окружение на Брянском фронте советские войска дали решительный бой и вырвались из кольца. При этом командующий фронтом генерал-лейтенант Еременко был тяжело ранен. Двум лучшим летчикам было поручено вывезти раненого командира под носом у мессершмидтов, которые блокировали воздушное пространство. Удалось только одному.

Под прикрытием темноты Кашуба посадил «По-2», забрал раненого, а затем с трудом взлетел с раскисшего поля. Умело маневрировал, чтобы сбить с толку фашистов и найти место для пересечения линии фронта. За три часа полета закончилось горючее, самолет совершил жесткую посадку, пилот сам чуть не погиб, но спас генерала и нашел способ доставить его в госпиталь.

За успешное задание летчику присвоено звание Героя Советского Союза. Вплоть до сентября 1944 года пилот доставлял продукты и боеприпасы партизанам, действовавшим в немецком тылу, эвакуировал больных и раненых, сбрасывал грузы и парашютистов-диверсантов. В последний полет к партизанам Югославии он пропал без вести. Лишь через много лет после войны его самолет обнаружили в закарпатском лесу.

Рейды по вражеским тылам

Ставропольские кавалеристы 10 июля 1941 года приняли присягу, а 23-го уже вступили в первые бои на Смоленщине.

53-я отдельная кавалерийская дивизия, которой командовал Кондрат Мельник, формировалась в Ставрополе в сжатые сроки, как и 50-я на Кубани - ее возглавил Исса Плиев. В августе обе дивизии вошли в состав конной группы генерала Льва Доватора.

С 14 августа по 2 сентября группа совершила героический рейд по тылам противника, наводя ужас на фашистов. Доваторцы уничтожили до 2500 солдат противника, 9 танков, 200 автомашин с грузами, захватили много вооружения, передав его партизанам. За успешное выполнение задания Доватору, Плиеву и Мельнику были присвоены генеральские звания. Орденами и медалями были награждены 56 наиболее отличившихся казаков, в том числе Лев Доватор и Исса Плиев.

Кавалеристы вели тяжелые оборонительные бои, без сна и отдыха, а затем перешли в наступление в районе Солнечногорска. Их внезапный удар сорвал наступление крупной группировки противника, наступавшей на Москву. Гитлеровцы были отброшены, понесли значительные потери. Кавалеристы выиграли целые сутки для нашего фронта!

За проявленную отвагу, стойкость, мужество и героизм личного состава, обе дивизии 26 ноября получили звание гвардейских.

После гибели Доватора 19 декабря корпус возглавил генерал Плиев. Кавалеристы-доваторцы продолжили участие в наступательном этапе Московской битвы.

В дальнейшем Исса Плиев стал единственным воином-кавалеристом, удостоенным звания дважды Героя Советского Союза: за форсирование реки Южный Буг и освобождение Одессы в 1944 году и за разгром Квантунской армии во время советско-японской войны в 1945 году.

Сталинградская битва: «Ни шагу назад!»

17.07.1942 - 2.02.1943

Битва за каждую пядь земли, за каждый дом. 200 дней и ночей, обеспечившие коренной перелом в войне и завершившиеся разгромом фашистской орды.

За мужество и героизм 120 бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза, 760 тысяч участников награждены медалью «За оборону Сталинграда».

Среди героев битвы - уроженец Дагестана Ханпаши Нурадилов, Александр Мнацаканов из Владикавказа, ставропольцы Андрей Шебалков из Горькой Балки и Федор Буклов из Каменнобродской, ингуш Японц Абадиев, чеченец Хаваджи Магомед-Мирзоев и многие-многие другие.

На высоте 220

Чепелев курган на левом берегу Дона - «высота 220» из военных сводок. Стратегический плацдарм на подступах к Сталинграду много раз переходил из рук в руки. Курган стал местом смертельного ранения легендарного Ханпаши Нурадилова, пулеметчика, за которым охотились фашистские снайперы.

Ханпаша Нурадилов.

Сейчас здесь стоит мемориал павшим воинам, а неподалеку, в селе Букановском, - могила героя. Было парню немногим больше 18 лет - в армию он ушел в 1940-м, приписав себе лишние годы.

Юный Ханпаша показал себя мужественным героем с первых дней войны, уничтожая врагов, не оставляя пулемет даже раненым. За храбрость в боях зимой и весной 1942 года Ханпаши наградили орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Осенью 1942 года советские солдаты захватили высоту 220 и удерживали ее несколько дней. 12 сентября немцы бросили на штурм танки и пехоту. Командующий пулеметным взводом Ханпаша был ранен в ногу, но продолжал вести огонь, пока рядом не разорвалась мина, опрокинувшая пулемет и смертельно ранившая героя. В том бою он сумел уничтожить 250 фашистских солдат и два пулемета.

Всего же, как говорится в представлении на звание Героя Советского Союза, юный герой уничтожил 920 фашистов, захватил 7 пулеметов и лично взял в плен 12 вражеских солдат.

Охотник за немецкими танками

Так звали Ахмеда Баркинхоева из Ингушетии. На фронт он попал в начале мая 1942 года, а уже в октябре за проявленную храбрость в бою под Сталинградом был представлен к медали «За отвагу».

Ахмед Баркинхоев.

Смелый взрослый воин - ему было уже за 30 - командовал минометным взводом и умел увлечь за собой бойцов. Взвод под его командованием действовал слаженно и умело маневрировал огнем минометов, обеспечивая выполнение боевой задачи.

Гвардии старший сержант Баркинхоев 29 сентября в боях за Садовую уничтожил минометный расчет и расчет станкового пулемета противника, тем самым помог своему эскадрону отбить у фашистов населенный пункт. За это удостоен медали «За оборону Сталинграда». А затем, 3 ноября 1943 года, был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Битва за Кавказ: «Руки прочь от наших гор!»

25.07.1942 - 9.10.1943

Одна из самых продолжительных военных операций - 442 дня. Волга и Кавказ одинаково привлекали врага - хлеб и нефть. Благодаря мужеству защитников ни то, ни другое фашистам не досталось.

Медаль «За оборону Кавказа» получили более 800 тысяч человек.

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза погибшему под Моздоком летчику-истребителю Валентину Эмирову из Дагестана и Иосифу Лаару, эстонцу со Ставрополья - он закрыл амбразуру дота своим телом.

Под Малгобеком проявил себя как военный разведчик Мирг Булгучев, уроженец здешних мест. Небо Кавказа геройски защищала ставропольчанка Евдокия Бершанская и ее «ночные ведьмы». Пятигорчанин генерал-лейтенант Петр Козлов освобождал города КМВ.

Над горами и зенитками

Сражение за Кавказ стало одним из первых испытаний для женского авиаполка, которым командовала уроженка села Добровольное Ставропольского края, летчица с 10-летним стажем Евдокия Бершанская.

Евдокия Бершанская.

С августа 1942 по май 1943 годов авиаполк беспрерывно участвовал в боях, совершив около трех тысяч боевых вылетов.

Бесстрашные летчицы летали в небе над Малгобеком и Орджоникидзе (Владикавказ), уворачиваясь от немецкой авиации и зенитных орудий, держа во внимании горы и сложные метеоусловия. Уничтожали боеприпасы и живую силу врага, бомбили огневые точки и склады с горючим в районе Георгиевска, Минвод, Моздока, Краснодара.

Ночью - задания, днем - разведка. Фанерные «тихоходы» летали пониже, подкрадывались поближе и наводили ужас на фашистов, прозвавших их «ночными ведьмами».

Молоденькие пилоты и штурманы на «несерьезных» самолетах нанесли противнику значительный урон, сдерживая продвижение вражеских войск. Боевая работа бомбардировщиц получила высокую оценку командования в период Моздокско-Прохладненской операции - полк удостоен звания гвардейского. А командир за бои на Северном Кавказе награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Авиаполк гвардии майора прошел от Северного Кавказа до Германии, принял участие в Параде Победы. 23 летчицы были удостоены звания Героя Советского Союза, а Евдокия Давыдовна стала единственной в стране женщиной, награжденной полководческим орденом Суворова.

Освобождал Кавминводы

Генерал-лейтенант Петр Козлов - герой, чьим именем названы улицы в Пятигорске и Нальчике. С детства жил, а потом и работал на Ставрополье.

Во время битвы за Кавказ командовал 37-й армией, которая вела тяжелые оборонительные бои в Донбасской, Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операциях. Действия возглавляемой им армии сыграли большую роль в битве за Кавказ.

С начала января 1943 года началось наступление. Его армия прошла с боями 300 км и освободила 4 января - Нальчик, 10 января - Кисловодск, 11 января - Пятигорск (совместно с 9-й армией) и Ессентуки, 17 января - Черкесск. За освобождение этих городов приказом Сталина войскам генерал-майора Козлова объявлена благодарность.

Одним из первых, 28 января, военачальник был награжден учрежденным в то время орденом Кутузова 2-й степени - его вручали высшему командному составу за разгром врага и сохранение вверенных войск. С февраля по март 1943 года 37-я армия принимала участие в Краснодарской операции.

Позднее Козлов был удостоен звание героя Советского Союза - за успешное форсирование Днепра и удержание плацдарма.

Курская битва: на поле танки грохотали

5.07. - 23.08.1943

Крупнейшее танковое сражение в истории: участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. После этого до конца войны Красная Армия проводила в основном наступательные операции.

За проявленные стойкость и массовый героизм 132 соединения и части получили гвардейское звание, более 100 тыс. воинов награждены орденами и медалями. Среди отличившихся под Курском - танкист из Минвод Григорий Андрющенко, державший оборону у Прохоровки и тяжело раненный в бою, политрук минометной роты Георгий Бутаев из Карачаево-Черкесии. Оба геройски погибли осенью 1943 года, награждены «Золотой Звездой» посмертно.

Свыше 180 воинов удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги в Курской битве, среди них - летчик-ас из Кабардино-Балкарии Ахмет-Хан Канкошев и Алихан Гагкаев из Северной Осетии.

Ахмет-хан Канкошев.

Всадник в броне

В битве на Орловско-Курской дуге отличился батальон тяжелых танков под командованием майора Харуна Богатырева. Он принял бой в тех местах, где когда-то учился в Орловском бронетанковом училище и которое закончил с отличием в 1932 году.

Харун Богатырев. Фото: warheroes.ru

В июле-августе 1943 года это был уже не карачаевский паренек из аула Джегута, а смелый, грамотный и волевой командир, его называли одним из лучших мастеров танкового боя.

Наступая в составе 97-й танковой бригады, батальон Богатырева уничтожил большое количество противника, командир лично подбил 6 тяжелых танков.

Два раза водил майор свой батальон в глубокий рейд, прорывая немецкий фронт «глубокими, быстрыми атаками», как написал о нем в 1944 году корреспондент газеты «Известия» в очерке «Всадник в броне».

Под Курском Богатырев был дважды ранен, но все время возвращался в строй, долечиваясь между боями. На время болезни комбрига командовал всей бригадой.

За проявленный в Курской битве героизм, отвагу, стойкость и мужество 97-я танковая бригада получила звание гвардейской.

Богатырева дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но получил он его один раз - осенью 1943 года.

После войны героический офицер написал две книги: «Танки идут в атаку» и «За Отчизну».

Артиллерист из Кадгарона

Алихан Гагкаев погиб в первый день Курской битвы, но успел совершить свой подвиг. Батарея из четырех 76-мм противотанковых орудий, которой командовал Гагкаев, заняла оборону у села Быковка. Утром 5 июля они приняли неравный бой с 35 немецкими танками и самоходными артустановками, которых поддерживали пехота и артиллерия.

Алихан Гагкаев.

Воины Гагкаева уничтожили 6 вражеских танков. Когда все орудия батареи были выведены из строя, а ее позиции окружены, герои бросились в рукопашную схватку. Подоспевшее подкрепление отбросило немцев, но Алихан Гагкаев уже был смертельно ранен. Похоронили его в братской могиле.

Уроженец североосетинского села, мужественный артиллерист удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Операция «Багратион»: до самых границ

23.06 - 29.08.1944

Белорусская операция - одна из крупнейших наступательных операций. Были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики, восточные районы Польши. В ходе операции «Багратион» Москва 36 раз салютовала доблестным войскам, отличившимся в ожесточенных боях.

«Золотой Звездой» Героя были награждены за освобождение белорусской земли 1,6 тыс. человек, среди них уроженец Ставрополя Василий Зайцев, командовавший эскадрильей штурмового авиаполка и не дававший ни минуты покоя фашистам.

Успешно выполнял задания командования во вражеском тылу карачаевец Дугербий Узденов, правда, свою Звезду - за мужество и героизм - он получил уже после войны. Посмертно стали героями черкес Охид Карданов и казак Константин Абухов.

Сдержал врага ценою жизни

«Он был всегда впереди со своим пулеметом», - напишет командир о рядовом Охиде Карданове, уроженце небольшого аула в Карачаево-Черкесии, представляя его к званию Героя Советского Союза. Посмертно.

С 23 июня - начала наступления советских войск - пулеметчик Карданов отбил 30 контратак, уничтожил 5 пулеметных расчетов, 2 минометных расчета, подбил 10 автомашин с немецкой пехотой. Особенно жестокие бои случились 16 июля у деревни Пышки (Белоруссия) и 23 июля на подступах к городу Августов (ныне - Польша).

В августовских лесах Карданову поставили боевую задачу: сдержать наступление фашистов, пока эскадрон будет заходить во фланг противнику.

20-летний парень, пришедший на фронт со скамьи педагогического техникума, выполнил задание ценой жизни. Шесть раз немцы поднимались в атаку на смельчака. Он подпускал их как можно ближе, а потом поливал смертельным огнем. Когда закончились патроны, солдат вынул и выбросил затвор пулемета, чтобы оружие не досталось врагу, и в это время был сражен.

Эскадрон разбил немцев и заставил их отступить с большими потерями.

«Золотую Звезду» герою заменили на орден Отечественной войны I степени. Справедливость восторжествовала только в 1998 году.

Летающий казак

С 5 июля 1944 года командир авиаполка Константин Абухов сражался на 1-м Украинском фронте, освобождал Западную Украину и восточные районы Польши. Лично водил группы штурмовиков, атакуя войска и технику противника. Пилоты под его командованием совершали до 6 заходов на цель и наносили большой урон противнику. Держали фашистов под ударом, тем самым давая возможность наземным войскам успешно вести наступление.

Константин Абухов.

Гвардии майор был опытным летчиком - в авиации с 1929 года. К началу войны служил в Монголии и на Дальнем Востоке. На фронт попал только в декабре 1943 года и почти сразу был награжден орденом Красного Знамени за большое количество успешных боевых вылетов.

Казак из станицы Червленой (Чечня) похоронен в Германии. В марте 1945 года Абухов направил подбитый в бою самолет на скопление вражеских танков и погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Берлинская операция: этот день мы приближали, как могли

16.04 - 8.05.1945

Крупнейшая битва в истории человечества. Взятие Берлина и водружение флага на Рейхстаге стали знаковым событием и закономерным итогом многолетней войны.

Медалью «За взятие Берлина» награждено более 1 миллиона воинов. Более 600 участников Берлинской операции удостоены звания Героя Советского Союза, 13 из них во второй раз.

За бой на Балтийской косе 26 апреля 1945 года получил Звезду Героя пулеметчик Иван Липчанский, уроженец станицы Советской (Ставропольский край). Штурмовал Берлин уже успевший получить "Золотую Звезду" артиллерист Андрей Енжиевский, уроженец хутора в Андроповском районе. Свой автограф на стене Рейхстага оставил героический связист со Ставрополья Иван Лошак.

Иван Лошак. Фото: Госархив.

Встреча на Эльбе

Особо отличился в Берлинской операции 28-й гвардейский кавалерийский полк под командованием чеченца Мавлида Висаитова. В ходе наступления полк находился в авангарде дивизии, его силами было уничтожено и пленено более двух тысяч немецких солдат и офицеров, выведено из строя множество вражеской техники.

Мавлид Висаитов.

Полк прошел с боями 160 км, овладел 50 населенными пунктами и освободил из немецкого рабства несколько тысяч людей. За боевые успехи полк Висаитова был награжден орденом Красного Знамени.

2 мая полк вышел к реке Эльба и, как и другие советские части, встретился с англо-американскими войсками. Висаитов пожал руку генералу Александру Боллингу, командовавшему американскими частями.

В последующем имя офицера Висаитова оказалось в списке советских командиров, представленных к американскому ордену «Легион почета».

На самоходке по Берлину

С 16 апреля 1945 года в передовом отряде своего полка воевал уроженец Северной Осетии командир самоходно-артиллерийской установки СУ-100 Александр Кибизов. В боях у города Зеелов (Германия) экипаж старшего сержанта уничтожил 5 танков, 1 дот, 3 противотанковых орудия и до 60 солдат противника, а также подавил огонь 6 тяжёлых пулеметов.

Александр Кибизов. Фото: Госархив.

22 апреля САУ Кибизова одной из первых ворвалась в Берлин. Шквальным огнем экипаж прикрыл переправу через реку Шпрее и обеспечил проход стрелковых подразделений. Во время этой операции храбрый и решительный командир был тяжело ранен.

31 мая ему было присвоено звание Героя Советского Союза «за мужество и героизм, проявленные в наступательных боях от Вислы до Одера».

Героический артиллерист-самоходчик был отмечен за все битвы, в которых сражался. За участие в боях на Курской дуге награжден орденом Отечественной войны II степени, за освобождение Киева - уже I степени, а за бои в операции "Багратион" получил орден Красной Звезды.

С ПРАЗДНИКОМ!

С наступающим праздником - 75-летием Великой Победы - жителей Северного Кавказа поздравляют известные в регионе люди

Татьяна Чумакова награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».

- Дорогие земляки!

Поздравляю вас с большим и важным праздником - с Днем 75-летия Победы!

Пусть будет мир на нашей красивой земле, пусть никто и никогда больше не узнает, каково это - идти в бой под пулями, просыпаться от свиста летящих бомб, держать в руках похоронку и видеть руины там, где любил своих близких.

Давайте помнить о войне, чтобы жить в мире! И неустанно благодарить тех, кто ценой героических усилий на фронте и в тылу добывал Победу.

Сегодня мы переживаем очень непростой период, для каждого заботы о здоровье, своем и семьи, вышли на первый план. И в это же самое время правительство Ставропольского края решает не только сложнейшие насущные задачи, чтобы край эффективно справлялся с вызовами эпидемиологической обстановки и сохранил свою экономику. Власти изыскивают возможность, чтобы продолжать заниматься делами непреходящей важности: приводить в порядок памятники и мемориалы, помогать ветеранам Великой Отечественной войны, поддерживать старшее поколение. Губернатор края Владимир Владимиров постоянно подчеркивает, что такая работа не должна быть связана с праздником, с юбилеем, с важной датой - это то, что нужно делать каждый день. С этим, безусловно, согласны все ставропольцы.

Я желаю, чтобы вы, дорогие земляки, были здоровы и счастливы! И пусть обязательно в этот день будет время для семейных воспоминаний, которые вы сможете разделить с близкими, будет время для теплых слов и добрых пожеланий! Только разделяя чувства с тем, кого любишь, можно ощутить ценность жизни, прийти к пониманию, насколько хрупок мир и как важно его беречь.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин» России, почетный гражданин Ставропольского края, герой труда Ставрополья.

- Дорогие друзья!

9 Мая - праздник, когда вся семья собирается вместе и мы, затаив дыхание, слушаем рассказы наших дедушек и бабушек, которые знают о войне не понаслышке. Мы ждем этот день, готовимся к нему. Многие, для того чтобы поддержать славную традицию, готовятся пройти в Бессмертном полку с портретами родных, таким образом отдавая дань подвигу каждого участника Великой Отечественной войны, связывая прошлое и будущее в одну неразрывную цепь.

Андрей Кочерга.

Сегодняшние реалии изменили порядок вещей, но никаким эпидемиям не под силу поменять наше отношение к той войне и к победному маю, который наступил 75 лет назад.

Победа далась ценой невероятных усилий, ценой жизни миллионов сограждан! Важно помнить об этом, чтобы не обесценить подвиг, который совершило то поколение. Для этого надо просто честно жить и трудиться, помогать слабым, поддерживать близких. И, конечно, оставаться людьми, которые помнят и чтят свою историю, заботятся о будущем своей страны и готовы в любой момент встать на защиту своей великой Родины!

От себя лично и от всего коллектива нашего предприятия поздравляю всех ставропольцев с 75-летием Великой Победы! От души желаю мира, благополучия, счастья и здоровья!

Андрей КОЧЕРГА, генеральный директор ПАО "Сигнал".

- Дорогие ставропольцы!

От всей души поздравляем вас с важным для нашей страны и всего мира событием - 75-летием Великой Победы!

Сложно найти тех, чью семью не опалило бы военным лихолетьем 1941 - 1945 годов. Северный Кавказ стал свидетелем кровопролитных боев и беспрецедентного мужества, которое проявляли представители самых разных национальностей, живущих на этой земле. Кавказ был стратегической целью для немецкого командования, поэтому освобождение региона советскими войсками стало важнейшим событием для страны.

С победы под Сталинградом и в битве за Кавказ начался путь к Великой Победе над фашизмом.

Сегодня мы должны сберечь завоеванный старшим поколением мир и подарить его нашим детям!

Валерий ХНЫЧЕВ, генеральный директор Пятигорских электрических сетей, и коллектив.

- С Днем Великой Победы, дорогие земляки!

Для всей нашей страны 9 Мая - особенный день. Мы благодарим поколение победителей за мирное небо над нашей родиной, за счастливый смех детей! И с глубокими чувствами вспоминаем погибших.

Победа досталась великой ценой. Так пусть же никогда больше не повторится то, что пережили наши деды и бабушки!

Крепкого здоровья, счастья, любви и тепла желаю каждому кировчанину, и пусть расцветает с нашей помощью ставропольская земля!

Владимир ЛУКИНОВ, глава Кировского городского округа Ставропольского края.

- Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне над фашизмом!

Фидар Кудзоев.

Это священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Мужество и стойкость, несгибаемая сила духа и многонационального единства советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.

Мы благодарны вам за Мир, отвоёванный ценою жизней, страшных испытаний и великих подвигов, наша задача - сохранить его, сохранить память об этом дне, бережно передавая ее будущим поколениям, как пример героизма, образец стойкости и преданности своему Отечеству, быть достойными вашими сынами.

Низкий вам поклон! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей, мира, добра и благополучия - вам и нашей великой стране!

Фидар КУДЗОЕВ, Генеральный директор Ассоциации «Республиканское объединение строителей Алании».

- Поздравляю вас с 75-летней годовщиной Великой Победы советского народа над фашистами!

Все четыре тяжелых военных года жители Северной Осетии сражались за мир на своей земле плечом к плечу с представителями разных национальностей. Мы гордимся своими славными предками, среди которых 79 Героев Советского Союза, причем двое из них удостоены этого звания дважды. 4 Героя Советского Союза - это уроженцы Кировского района Северной Осетии.

Борис Накусов

Среди сынов осетинской земли, приближавших Победу, есть полные кавалеры ордена Славы, награжденные самыми разными орденами и медалями.

И тех, кто сражался на фронтах, освобождая города и села, и тех, кто тяжело трудился в тылу, мы считаем героями. Всем им великое спасибо за сегодняшний мир на нашей земле!

Желаю жителям района, своим землякам, всем россиянам успехов и процветания, здоровья и счастья, мира и благоденствия!

Борис НАКУСОВ, глава МО Кировский район РСО - Алания, председатель совета правления муниципальных образований РСО - Алания.

- Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с 75-летним юбилеем Великой Победы!

Нам никогда не забыть, сколько жизней отдано, чтобы этот святой день наступил, какой ценой ковалась Победа на фронте и в тылу!

Славные сыны и дочери Северной Осетии приближали этот день вместе с представителями других народов нашей великой страны. И сегодня мы, потомки, делаем все, чтобы сохранить память о них и мир на земле!

В этот день желаю своим землякам, всем жителям Кавказа и России здоровья и успехов в труде, счастья вам и вашим семьям! Пусть над нашими зелеными полями и красивыми горами всегда синеет мирное небо!

Геннадий ГУГИЕВ, глава Моздокского муниципального района РСО - Алания.