«Наказать их»: Кадыров поручил отправлять в больницы за видеосъемку задержания нарушителей карантина

Глава Чечни пообещал наказывать авторов видео с задержанием нарушителей карантина. Речь о роликах вроде этого:

Погоня полицейских в Чечне за нарушителем карантина.

Запись разместили на канале Waynag TV в YouTube. Видим, как мужчина удирает от сотрудника в форме с нашивками как у силовиков. Даже через забор перемахивает – только б не попасться. Вторая часть ролика о той же погоне, но с другого ракурса. Есть и другое видео про «обычного парня из Аргуна», где группа людей в черном сопровождает прохожего. А потом один из предположительно сотрудников правоохранительных органов бьет молодого человека ногой:

Стоп-кадры из видео в соцсети

Разгуливающих по улице во время пандемии Кадыров уже обещал отлавливать и наказывать. Теперь же поручил вычислять и снимающих такие задержания на камеру. Заявил в эфире местного телеканала: «Наказать их, заставить работать». Принудительные работы приведут в больницы, МВД, ряды волонтеров и уборщиков.

- Пусть увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные, - заявил Рамзан Кадыров в новостях телеканала «Грозный». - Надо заставить их работать уборщиками. Тогда поймут, о чем мы говорим.

Напомним, что Чечня стала первым регионом в стране, закрывшим административные границы. Здесь же власти первыми ввели карантин с комендантским часом. Решение Рамзан Кадыров принял после первого зарегистрированного в республике смертельного случая среди пациентов с COVID-19. 1 апреля умерла 83-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы. Глава Чечни заявил в тот же день: «Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане!». И предупредил, что с 5 числа республика прекращает всякое транспортное сообщение с внешним миром.

По состоянию на 5 мая в Чечне выявлено всего 615 случаев заражения коронавирусом. В том числе 8 смертей пациентов с COVID-19 и 306 выздоровлений.

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