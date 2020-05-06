В Чечне вводят жесткий масочный режим

В Чечне ужесточают ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Теперь в республике вводят всеобщий масочный режим - каждый житель должен носить в общественных местах медицинские маски. Иначе - штраф. Об этом сообщил спикер Парламента Чеченской Республики и глава оперативного штаба Магомед Даудов.

Политик объяснил механизм работы требования:

- В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным. Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф, - цитирует пресс-служба главы и правительства Чечни слова Даудова.

В оперштабе пока не уточнили, на сколько оштрафуют нарушителя. Возможно, это будет статья 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

О размере штрафа за нарушение пока не говорятФото: Архив "КП"

Чиновник попросил местных жителей поддержать идею. Он отмечает, что проблем с получением маски не должно быть. Волонтеры раздают изделия бесплатно, а производство поддерживает фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По последним сообщениям Рамзана Кадырова, в республике выдали больше 900 тысяч медицинских масок.

Согласно данным Роспотребнадзора Чечни на утро 6 мая, в регионе зафиксировали 645 зараженных коронавирусом. 286 пациентов выздоровели, но восемь умерли.

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