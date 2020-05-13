График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе по всем районам
График отключения горячей воды в Ставрополе 2020 отличается от прошлых лет - в связи с эпидемией коронавирусной инфекции сроки остановок котельных перенесли с середины мая на начало июня (и до 25 сентября). Исключение составили только трехэтажный дом №7 на Старомарьевском шоссе (там горячей воды не будет с 12 по 26 мая) и несколько нежилых зданий, в которых расположены госучреждения и торговые предприятия. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в администрации краевой столицы, график может корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе. Следите за обновлениями на сайте kp.ru.
График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе
2-й Юго-Западный: 2Г, 2Д - с 11 по 25 августа.
45 Параллель: 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/2, 5/5, 7/1, 7/2, 10, 10А, 11/1, 11/2, 12, 22, 30, 34, 38, 44 - с 11 по 25 августа.
4-я Промышленная: 3 - со 2 по 16 июня.
50 лет ВЛКСМ: 1, 2/1, 2/5, 2/6, 2/7, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8А/1, 8Б, 9, 10, 13А, 14, 15/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16К, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25/7 - с 30 июня по 14 июля;
18, 18/3, 18/4, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24А, 26, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28А, 30, 32/1, 32/2, 32/3, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 38/1, 38А, 39/1, 39/2, 40/3, 40А, 41/1, 41/2, 41/3, 42/2, 42/3, 43А, 44/1, 44/2, 44/3, 45, 46/1, 47, 48, 49, 49А, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 61, 62, 62/1, 63, 63Б, 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 75/2, 77, 79, 81, 81/1, 83, 85, 89, 91, 99, 105, 107, 109, 113 - с 11 по 25 августа.
60 лет Победы: 23 - с 11 по 25 августа.
6-я Промышленная: 2 с 25 августа по 8 сентября.
8 Марта: 164, 166, 176 - с 28 июля по 11 августа.
9 Января: 1Б, 4, 8а - с 16 по 30 июня.
Артема: 2, 6, 20, 35, 35А - с 28 июля по 11 августа;
5А, 7, 7А, 9, 9А - с 16 по 30 июня.
Ашихина: 5 - с 16 по 30 июня.
Бабушкина: 2а - с 12 по 26 мая.
Балакирева: 5 - с 18 августа по 1 сентября.
Балахонова: 13 - со 2 по 16 июня.
Беличенко: 2, 3, 4, 6, 8 - с 8 по 25 сентября.
Биологическая: 2/1, 4, 4/1А, 8, 10, 10/1 - с 25 августа по 8 сентября.
Ботанический: 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А - с 28 июля по 11 августа.
Братский: 21, 22 - со 2 по 16 июня.
Бруснева: 2/3, 2А, 4, 4/1, 4/2, 4А, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 10, 10А, 11, 11Б, 12, 12/3, 13, 15, 15/1, 16, 17, 19/2 - с 25 августа по 8 сентября.
Буйнакского: 2з, 3, 3/2, 3/2А, 4, 6, 8, 10, 45 - с 25 августа по 8 сентября.
Булкина: 6, 17 - с 28 июля по 11 августа.
Васильева: 1, 1А, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 43А, 45, 47, 49, 51 - с 25 августа по 8 сентября.
Васякина: 125, 127, 127А, 127В, 190, 192, 194 - с 25 августа по 8 сентября.
Войтика: 25, 35 - с 9 по 23 июня.
Вокзальная: 17А, 24 - с 9 по 23 июня.
Ворошилова: 1, 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 4/3, 5А, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7А, 8, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3 - со 30 июня по 14 июля.
Врачебный: 38, 43, 46 - с 14 по 28 июля.
Гвардейский: 7, 10 - с 14 по 28 июля.
Герцена: 102, 145 - со 30 июня по 14 июля.
Голенева: 46 - cо 2 по 16 июня.
65А, 67Б - с 7 по 21 июля.
Горького: 34, 40, 43, 46 - с 16 по 30 июня.
Готвальда: 1, 5, 11 - с 30 июня по 14 июля.
Гражданская: 1Б, 3, 3А, 8 - с 9 по 23 июня.
Гризодубовой: 9, 19, 27, 37А - с 30 июня по 14 июля.
Дзержинского: 1, 4А - с 4 по 18 августа;
70, 89, 91, 97, 107 - с 7 по 21 июля;
102, 110, 114, 115, 117, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 140 - с 28 июля по 11 августа;
124 - с 16 по 30 июня;
136А, 136Б, 152, 156, 158, 160, 160А, 172А, 178, 188, 205А, 211, 215, 217, 228, 228А, 231, 233, 235 - с 9 по 23 июня.
Добролюбова: 12, 12/10, 18, 19, 20, 31, 33а - с 30 июня по 14 июля.
Доваторцев: 2, 3, 4, 7А - с 14 по 28 июля;
9, 11, 13, 13А, 15, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 30Б, 31/2, 32А, 32Б, 34, 34А - с 9 по 23 июня;
33, 33А, 33Б, 33В, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 39, 39/1, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/7, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/4, 44А, 44Е, 45, 45А, 46, 46/2, 46/3 - с 30 июня по 14 июля;
47, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50/, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2, 53/3, 55, 55А, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 59/1, 59/2, 59/3, 59В, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 66/2, 66Д, 67, 67/2, 67/3, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 71/1, 73/1, 73А - с 11 по 25 августа.
86/3 - с 4 по 18 августа.
Достоевского: 52, 52В, 56, 58А - с 25 августа по 8 сентрябя.
Завокзальная: 33А, 33Б, 33В - с 16 по 30 июня.
Зоотехнический: 6 - со 2 по 16 июня.
12 - с 14 по 20 мая.
Карла Маркса: 3/1А, 5, 7, 11 - с 9 по 23 июня;
15 - с 4 по 18 августа;
42, 47, 48, 49, 53 - с 16 по 30 июня;
72, 72/1, 74, 76А, 80, 82, 84, 94, 96, 98, 100 - с 7 июля по 21 июля;
110 - с 28 июля по 11 августа.
Коста Хетагурова: 26 - с 7 по 21 июля.
Каховский: 17 - с 14 по 28 июля.
Ковалева: 1 - с 4 по 18 августа.
Комсомольская: 8А, 8Б, 46А, 48, 58, 60, 64 - с 30 июня по 14 июля;
65А, 69, 71, 81, 87, 89, 89/1 - с 7 по 21 июля;
99 - с 28 июля по 11 августа.
Короленко: 2/1, 4 - с 28 июля по 11 августа.
Космонавтов: 2, 2А, 4А, 4Б, 4В, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 24/1 - со 30 июня по 14 июля.
Краснофлотская: 42/117, 46, 89 - с 9 по 23 июня.
Краснофлотская: 66, 80, 88А, 94 - со 2 по 16 июня.
Краснофлотская: 85, 101, 103 - с 14 по 28 июля.
Краснофлотская: 187 - с 4 по 18 августа.
Крупской: 29 - с 11 по 25 августа.
Кулакова: 5, 7, 9, 9Ж, 13Б, 13В, 16/1, 19, 19Б, 19В, 19Г, 19Д, 20Б, 23, 25, 25А, 27/2, 27А, 29, 29/3, 29/3В, 29А, 33, 33А, 35, 37А, 41, 42, 43, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 51, 53, 53Б, 63, 63/1, 65/2, 67, 67/2, 67/3, 69, 71 - с 25 августа по 8 сентября.
Льва Толстого: 2, 6, 17, 25 - с 9 по 23 июня;
45, 48, 117, 119, 121А - со 2 по 16 июня.
Ленина: 57А, 57Б, 63, 65, 73, 74/13, 74/15, 74/17, 79, 85, 88, 91А, 97, 98, 102, 104, 105, 108/2, 111, 111/2, 118А, 120А, 122А, 125, 133Б, 184, 192, 200, 208 - с 30 июня по 14 июля;
213, 217, 217А, 219, 221, 228, 242, 246, 244, 268, 270А, 272А, 274А, 276, 280, 282/30, 284, 286, 288, 292, 381, 392, 393, 393/2, 397, 397/7, 397/8, 450, 456/1, 458, 460, 464, 466, 466/1, 466/2, 468, 470, 472, 472/1, 472А, 474 - с 28 июля по 11 августа;
231/11, 233, 235А, 237, 243, 245, 304, 306, 308 - с 16 по 30 июня;
251, 267, 273, 287/2, 293, 295, 297, 299, 301 (1, 2, 3-й подъезды), 326/38, 328, 351 - с 9 по 23 июня;
301 (4, 5-й подъезды), 347, 359, 361, 406, 408А, 412/1 - с 14 по 28 июля;
310, 316, 441, 441/2, 441/9, 482, 484А, 486 - со 2 по 16 июня;
471, 417И, 421, 421А, 427, 429 - с 25 августа по 8 сентября;
Ленинградский: 1, 22, 24 - с 30 июня по 14 июля.
Лермонтова: 103, 121, 129, 129А, 133, 148А, 151, 153, 155/1, 177, 181, 183, 185, 187, 189/1, 189А - с 28 июля по 11 августа;
193, 193А - с 16 по 30 июня;
199/29, 201, 203, 205, 206/1, 206А, 208, 212, 219, 259, 260 - с 2 по 16 июня.
Лесная: 153, 153/1, 157/2, 159, 163 - с 7 по 21 июля.
Литейный: 4/1, 6, 11 - с 14 по 28 июля.
Ломоносова: 3, 5, 12, 19, 21 - с 9 по 23 июня;
33А, 35, 37, 44А, 55 - со 2 по 16 июня;
68 - с 14 по 28 июля.
Маршала Жукова: 1, 1А, 5, 5А, 7, 8, 9, 14, 24, 26/215, 27, 29, 30, 42, 42/311, 50 - с 28 июля по 11 августа.
Магистральная: 8, 12, 16/1, 16/2 - с 8 по 25 сентября.
Макарова: 1, 2, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 16 - с 7 по 21 июля;
10/1, 12/3, 14, 18/1, 20, 22, 26, 26Б, 28 - с 25 августа по 8 сентября.
Матросова: 65/1, 65А - с 30 июня по 14 июля.
Маяковского: 1, 1А, 7А, 15, 16 - с 30 июня по 14 июля.
Менделеева: 4, 9 - с 7 по 21 июля.
Металлистов: 2, 5 - с 14 по 28 июля.
Мимоз: 22А, 26 - с 25 августа по 2 сентября.
Мира: 117, 135, 135А, 139, 143А, 155, 159, 165, 237, 239, 241, 243 - с 30 июня по 14 июля.
232, 236, 242, 262, 264А, 272, 274, 276, 276А, 277, 278, 278А, 278Б, 278В, 278Д, 280/5, 280/5А, 280/6А, 280/6Б, 280/7, 280/7А, 282/1, 282/2, 282В, 283, 284, 284/1, 285, 286/29, 295, 303, 458А, 460 - с 28 июля по 11 августа.
290 - с 16 по 30 июня;
300Б, 302, 304, 306, 308, 310, 324, 328, 330, 334, 337, 338, 338А, 341, 343А, 345/23, 347, 355/38, 356, 358, 360, 360Ф, 362, 365, 367/23, 382 - со 2 по 16 июня;
355/38 - с 9 по 23 июня.
409, 425, 429, 437, 448, 450, 455, 456, 456/1, 456/2, 456А, 458, 458/1, 458/2, 460/3, 467 - с 14 по 28 июля.
Морозова: 1, 4/3, 6, 8 - с 16 по 30 июня.
5, 16/1, 17, 17Б, 18, 22, 22А, 25А, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 56, 59, 66, 73/10, 82, 90А, 92, 94, 95, 96, 98, 104, 105 - с 9 по 23 июня.
Московская: 91 - с 30 июня по 14 июля.
Надежденский: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 5, 9А - с 25 августа по 8 сентября.
Некрасова: 82, 84, 86 - со 2 по 16 июня.
Объездная: 1А, 3, 3/1, 8, 9, 12 - с 14 по 28 июля.
Октябрьской Революции: 6, 8, 9/1, 10, 11А, 12, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 39, 51, 53 - с 28 июля по 11 августа.
Октябрьская: 159 - с 9 по 23 июня;
164А, 180, 182, 227, 229, 229/1, 233, 233Е - с 7 по 21 июля;
182А, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 188/2 - с 21 июля по 4 августа.
190/1, 192Б, 202 - с 25 августа по 8 сентября.
Орджоникидзе: 4, 4/1 - с 4 по 18 августа;
69, 79, 80, 83 - с 7 по 21 июля.
Осетинская: 3, 5 - с 28 июля по 11 августа;
4 - с 16 по 30 июня.
Парижской коммуны: 54, 54А, 54Б - с 21 июля по 4 августа.
Партизанская: 1В, 2 - с 11 по 25 августа;
2Б - с 16 по 30 июня.
Передовой: 1, 10 - со 2 по 16 июня.
Пирогова: 5/1, 8 - с 30 июня по 14 июля;
18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 30, 30А, 32, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36Б, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38Б, 40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 44, 46/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2, 54, 56, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/6Б, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 72, 87, 96 - с 11 по 25 августа.
Площадь Ленина: 1, 3А - с 28 июля по 11 августа.
Полеводческая: 1 п, 2 н, 3 м, 4 л, 5 к, 6 и, 7 ж, 8 е, 9 д, 10 г, 11 в, 12 б, 13 а - со 2 по 16 июня.
Пономарева: 1, 5 - с 4 по 18 августа.
Попова: 16А, 16Б - с 4 по 18 августа.
Пржевальского: 1, 2 - с 14 по 28 июля;
10, 12, 15 - с 28 июля по 11 августа.
Пригородная: 70 - с 23 июня по 7 июля.
Пригородная: 193, 193А, 195, 195Б, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211/1, 211/2, 211/3, 213, 213/1, 213/3, 215/1, 215/2, 215/3, 223, 225, 225/1, 235, 237 - со 2 по 16 июня.
Приозерная: 2, 2/1, 15, 17, 25А - со 2 по 16 июня.
Пушкина: 1 - с 9 по 23 июня.
Пушкина: 3А, 8, 8А, 14, 30, 36А, 40 - с 16 по 30 июня.
Пушкина: 63, 63/1, 65, 65А - с 14 по 28 июля.
Розы Люксембург: 1, 3, 10, 17, 18, 29, 31, 31А, 33, 35 - с 7 по 21 июля.
Розы Люксембург: 65А - с 28 июля по 11 августа.
Расковой: 1, 3, 8 - с 30 июня по 14 июля.
Репина: 71 - с 23 июня по 7 июля;
146 - с 18 августа по 1 сентября.
Руставели: 34А - с 4 по 18 августа.
Семашко: 1, 3, 3/1, 3Б - с 16 по 30 июня.
Серова: 2, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 9/2, 10 - с 9 по 23 июня;
272, 277, 279/5, 279А, 281А - с 16 по 30 июня;
458, 460, 468/2, 468/6, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 472/1, 472/3, 472/4, 474, 478/4, 480, 480А, 482А, 484, 486/1, 486/2, 523, 533, 537, 537/1, 537/2 - с 25 августа по 8 сентября;
517А, 521 - с 19 мая по 2 июня.
Советская: 1, 3, 6, 10А, 12А, 16/1 - с 28 июля по 11 августа.
Социалистическая: 11 - с 16 по 30 июня.
Спартака: 4, 5А, 6 - с 7 по 21 июля.
Старомарьевское шоссе: 3 - с 7 по 21 июля;
5 - с 11 по 25 августа;
7 - с 12 по 26 мая.
Степной: 3А - с 9 по 23 июня.
Тельмана: 84 - с 14 по 28 июля;
234/1, 236, 238/1 - с 9 по 23 июня.
237, 239, 241 - с 28 июля по 11 августа.
Трунова: 71, 103, 134, 136 - с 23 июня по 7 июля.
Туапсинская: 6, 10, 26 - с 14 по 28 июля.
Тухачевского: 2, 8, 12/1, 12/2, 12А, 16/16 - с 11 по 25 августа;
3/1, 3/2, 3/9, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 7/1, 7/2, 7/4, 9, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 11А, 15, 15/1 - с 30 июня по 14 июля;
17, 17/4, 17Б, 18 - с 16 по 30 июня.
Фабричный: 2, 5 - с 14 по 28 июля.
Фадеева: 4 - с 9 по 23 июня.
Фестивальный: 1/1, 1/2, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 - со 30 июня по 14 июля.
Фроленко: 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, - с 9 по 23 июня.
Фрунзе: 2 - с 4 по 18 августа.
Чапаева: 4, 5, 7, 11, 15А, 17Б - с 21 июля по 4 августа.
Черняховского: 2, 3, 8 - с 16 по 30 июня.
Чехова: 13, 15, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 33, 33/1, 35, 37, 37А, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 55/1, 57, 59, 65, 67, 73, 75, 79, 79/1, 83, 83/1, 85/13А, 85/13Б, 85/14А, 85/14Б 85/15А, 85/15Б, 85/16А, 85/16Б, 85/17, 96/1, 108, 110, 112, 120, 130, 142, 144, 146 - с 25 августа по 8 сентября.
Чкалова: 7, 17, 27А, 34 - с 30 июня по 14 июля.
Шаумяна: 1 - с 16 по 30 июня.
Шеболдаева: 1, 3/5, 4, 7, 9, 11 - с 25 августа по 8 сентября.
Шевелева: 18А - с 16 по 30 июня.
Шпаковская: 1, 1А, 1Б, 3 - со 2 по 16 июня.
Шпаковская: 70/1, 70/2, 72, 72А, 74/1, 74/2, 74/3, 74/6, 76/1, 76/9, 76А/1, 76А/2, 76А/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 84, 84/2 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 90/1, 92/1, 92/2, 92/3, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 98, 100, 115, 115А1, 115А2 - со 30 июня по 14 июля.
Шпаковская: 109, 111 - с 9 по 23 июня.
Южный обход: 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55Г, 55Д - со 16 по 30 июня.
Юности: 1, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 4, 4А, 5, 6, 7, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 20, 24, 24/2, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 36, 36А, 38, 40, 42, 44/2,, 48, 48/1 - с 25 августа по 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU