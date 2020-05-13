График отключения горячей воды 2020 в Ставрополе по всем районам

«Очень хочется пожить, а у меня - рак»: мать школьницы из Казахстана не может выехать на лечение в Россию из-за коронавируса

Новосибирские ученые подарили тяжелобольной женщине шанс, но границы закрыты, и пациентку не пускают в Сибирь