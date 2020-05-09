2020-05-09T09:44:49+03:00
Общество

День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

«КП» ведёт прямую трансляцию Дня Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года [фото, видео, информация обновляется]
Андрей ЗОБОВ
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День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе: онлайн-трансляция «КП»День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе: онлайн-трансляция «КП»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция от «Комсомольской правды». В связи с распространением коронавирусной инфекции один из самых светлых и важных праздников будет проходить совершенно иначе: традиционный парад отменён, а многие акции перенесены в онлайн. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать, что и когда будет происходить.

День Победы на Ставрополье: как это было до пандемии, «Бессмертный полк-онлайн» и воспоминания ветеранов

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Заменять традиционный праздничный парад Победы будет авиапарад. Он пройдёт в 10 часов утра. На День Победы в Ставрополе над городом пролетят шесть вертолётов и четыре самолёта, демонстрируя фигуры высшего пилотажа и нарисовав в небе праздничную надпись. Любоваться прекрасным зрелищем можно со своих балконов или в режиме онлайн.

Одновременно с этим, в 10 часов утра по городу начнёт своё путешествие музыкальный «КамАз», украшенный праздничной символикой. Машина будет укомплектована артистами в военной форме 40-х годов, а из динамиков будет литься любимая праздничная музыка.

9 мая по Ставрополю будут колесить выездные концертные бригады Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 мая по Ставрополю будут колесить выездные концертные бригадыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любимая акция «Бессмертный полк» так же не может быть просто отменена. Её перенесли в интернет — виртуальное «шествие» начнётся с раннего утра. За прямой его трансляцией можно будет следить на сайте kp.ru, также в 11 часов его будут транслировать все федеральные каналы. Кроме того, россиянам предлагают установить фотографии родственников на аватарки в соцсетях и вывесить их портреты на окна квартир.

С 12 до 18 часов по городу будут курсировать специальные концертные бригады. 28 команд музыкантов устроят «Концерт с доставкой на дом» для ветеранов и жителей города, останавливаясь и играя во дворах, где живут участники ВОВ.

В 19:00 пройдёт одна из самых важных акций. Жителям России предлагают выйти на балконы и встретить торжественную минуту молчания, отдавая дань памяти героям, погибшим на полях сражений самой страшной войны в истории человечества. После неё, по предложению народного артиста России Василия Ланового, вся страна одновременно начнёт петь самую знаковую для праздника песню — День Победы. К этой акции из своей резиденции в Ново-Огарёво пообещал присоединиться даже президент РФ Владимир Путин.

— Слова и музыка «Дня победы» живут в сердце каждого из нас, — обращается к россиянам Лановой. — Включите телевизор, выйдите с портретом своего героя на балкон или подойдите к окну. Тихо и торжественно вспомните всех, кто пожертвовал собой, пал, но защитил мир. Родину. Нас. Помолчите в память о них. И вы увидите, что ваши соседи тоже выйдут с портретами. А после минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню!

В 22:00 в День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года завершится праздничным фейерверком. «КП» также будет вести онлайн-трансляцию радостного события.

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День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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