ЖК-телевизоры подарили ветеранам в День Победы на Ставрополье

По-настоящему нужные и ценные подарки получили ветераны Великой Отечественной в честь 75 годовщины Великой Победы на Ставрополье. Героям войны подарили шикарные ЖК-телевизоры с диагональю 40 дюймов, а также другие ценные подарки и продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По инициативе Владимира Владимирова было решено особенно отметить блестящих людей, чьими руками ковалась Великая Победа. Кроме того, ветеранам уделили особенное внимание — Героев Советского Союза Андрею Лаврентьевичу Титенко и Владимиру Яковлевичу Ткачёву лично и горячо поздравил Владимир Владимиров. Другим ветеранам устроили маленький парад во дворе. И все они не обошлись без приятных и по-настоящему ценных подарков. И куда более трогательных — пожилым людям передали рисунки детей, который по-своему передали тяготы войны и сердечную благодарность творцам Великой Победы.

Ветераны получили поздравления от губернатора и ценные подарки — ЖК-телевизоры, бытовую технику, продуктовые наборы и трогательные детские рисунки

— Разнообразные подарки получили более 900 ветеранов и участников войны. Так, многим подарили жидкокристаллические телевизоры высокого разрешения с диагональю 40 дюймов, поддерживающие изображение высокой четкости. Они станут хорошим подспорьем участникам войны, — сообщает пресс-служба главы края.

Прекрасную инициативу подхватили главы муниципалитетов по всему краю. Приятные хлопоты уже завершены в большинстве городов и районов: в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Шпаковском, Андроповском, Апанасенковском, Буденновском, Георгиевском, Изобильненском, Грачевском районах и других территориях края. В пресс-службе заверили: без поздравлений и подарков в этот светлый день не останется ни один ветеран.