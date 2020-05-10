На Ставрополье введут масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья. Начало этого режима 18 мая 2020 года.

До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Так, сегодня на Ставрополье провели заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его участники обсудили вопросы, связанные с выполнением профилактических мероприятий, а также – перспективами поэтапного вывода региона из режима ограничений в рамках соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

- В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться, минимум, на неделю, - подчеркнул Владимир Владимиров.