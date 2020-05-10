2020-05-10T15:29:24+03:00
Общество

«Не хочу умирать, не расплатившись»: в Ингушетии больной вернул украденное перед смертью

Несчастный подбросил мешок, а в нем была записка-раскаяния
Ася АСРЯН
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Вор пишет в записке, что сейчас сильно захворал, не хочет умирать, не расплатившись сполна с людьмиВор пишет в записке, что сейчас сильно захворал, не хочет умирать, не расплатившись сполна с людьмиФото: Евгения ГУСЕВА
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Трогательную историю рассказал в соцсети директор одной из строительных фирм Ингушетии. Так, в его двор неизвестный подбросил мешок со строительными инструментами.

В нем была записка, где мужчина извинялся перед бизнесменом за то, что обворовал его 10 лет назад:

- Человек говорит, что он работал со мной на объекте. В то время из-за слабой веры крал оттуда вещи, - делится руководитель компании.

Вор пишет в записке, что сейчас «сильно захворал, не хочет умирать, не расплатившись сполна с людьми»:

- Если можешь, прости меня. Все что у меня сохранилось от украденного, я передал тебе. А то, что использовал, я оценил в 30 тысяч рублей. Эти деньги я тебе отдам, - обещает больной.

Затем в этом же письме признается, что на данный момент не имеет таких денег. Он обязуется вернуть их, как только выздоровеет. А в противном случае, его семья расплатится.

- Ради Всевышнего и Пророка устаза, ради своих родителей, покинувших этот мир. В честь священного Рамадана, прости меня, - продолжает просить несчастный.

В Ингушетии вор перед смертью подкинул украденное хозяину.

При этом он скрывает свое имя. Хозяин строительной фирмы отвечает в видеопослании ему, что прощает за украденные вещи. Просит его не обременять своих близких и оставить эти деньги своей семье:

- Ради Всевышнего, я прощаю тебя. Если бы ты подошел ко мне, представился и признался бы, я бы даже не взял этот мешок, который ты мне принес. Желаю тебе выздоровления, - обращается житель Ингушетии к провинившемуся бывшему работнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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